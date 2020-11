Lampionový průvod nemohl projít městem, přesto se v Nýrsku nevzdali.

Virtuální lampionový průvod z Nýrska. | Video: Manželé Vyskočilovi

Manželé Martin a Lenka Vyskočilovi s rodinou Kaletových uspořádali virtuální lampionový průvod, do něhož se zapojili lidé z mnoha koutů republiky a dokonce i USA. Vyskočilovi pořádali průvod v klasické podobě každoročně, ale letos to kvůli opatřením není možné. Nechtěli však lidi ochudit a tak natočili upoutávku, kde vyzvali lidi, aby rozsvítili lampiony, dýně či jakákoliv jiná světla a poslali fotky do komentářů pod výzvu. Takový počet fotografií nečekali. „Jedním slovem to byl masakr. Pět a půl tisíce shlédnutí a 137 sdílení zaskočilo i nás. Jsme ale velice nadšení. Naším cílem bylo zachovat tradici, i když trochu netradičně. Největší přání ale především bylo trochu uklidnit současnou situaci, přivést lidi na hezčí myšlenky a udělat dětem radost,“ zhodnotila Vyskočilová.