Potomci válečných veteránů po návštěvě Kdyně a prohlídce unikátní expozice věnované 2. pěší divizi U.S. Army, kterou připravil Miloš Ryneš z Klubu 3. armády v Klatovech, zavítali v těchto dnech také do Chudenic.

Návštěva potomků veteránů v Chudenicích. | Foto: Foto: se svolením Miloše Ryneše

Tam pietně položili věnec u pomníku obětem světových válek 1914 –1918 a 1939 – 1945 a Americké armádě. Připravena pro ně byla také prohlídka Starého Czernínského zámku a kostela sv. Jana Křtitele.

Věnec k pamětní desce položil předseda Klubu 3. armády v Klatovech Miloš Ryneš společně s paní Kathleen Lemmons Hoffman. „Jde o dcerou amerického válečného veterána Charlese R. Lemmonse, který byl vojenský policista. Do Chudenic přijela s manželem až z Kentucky v U. S. A.,“ uvedl Ryneš.

Kathleen Lemmons Hoffman uvedla, že je pro ni velikou ctí být zde v Čechách již podeváté společně s manželem Mickeyem a účastnit se oslav osvobození. „Češi nezapomínají na naše otce a příbuzné a jsme krásně propojeni jako přátelé již několik let a díky přátelství s Milošem Rynešem a jeho rodinou je toto něco úžasného,“ řekla a dodala, že její tatínek sloužil u 16. tankové divize jako vojenský policista a došel právě až do Plzně dne 6. května 1945. Potom byl s jednotkou převelen do Mariánských Lázní a následně lodí odcestoval zpět do Ameriky. Tam poté odešel z armády a sloužil jako policista.

Být zámeckým pánem je nekonečná práce, říká majitel Mokrosuk

Po prohlídce kostela sv. Jana Křtitele s kastelánem zámku Ludvíkem Pouzou následovalo přivítání na Starém Czerninském zámku v Chudenicích. „Je pro nás veliká čest přivítat potomky a příbuzné členy rodin amerických veteránů právě v městečku Chudenice a na zámku. Vždyť zámek je kolébka jednoho nejvýznamnějšího rodů v Evropě a má jej v držení přes 700 let a zde v období 2. světové války skutečně americké jednotky byly. Jak na Starém zámku, tak právě i na zámku Lázeň v roce 1945,“ sdělila zástupkyně správy zámku Marie B. Lodek.

„Je škoda, že se již nemohl Reuben Elmer Schaetzel účastnit této akce osobně, protože miloval český lid a velice rád na něj vždy vzpomínal. Za války se dostal do Československa jako řidič tanku a vylodil se v roce 1944 přímo v Normandii a došel až do Plzně v roce 1945. Vždy vzpomínal na ty báječné lidi, na jejich vřelé přijetí a pohostinnost. Češi jsou úžasní lidé a neskuteční přátelé. V Plzni se potkal s Milošem asi v roce 2015 a jsem velice ráda, že mohu znát Miloše a má mé veliké díky za to, že se stará o vzpomínky na naše veterány a uchovává tyto vazby i nadále, přesto, že již oni nejsou mezi námi,“ svěřila se Kathleen Bins Anderson z Wisconsinu.

Po prohlídce Starého zámku v Chudenicích následovalo pohoštění a prohlídka nové expozice, která je věnována osvobození městečka Chudenice v roce 1945, právě jednotkami Americké 3. armády pod velením generála G. S. Pattona. „Expozice je věnována slavné 2. pěší divizí a také židovským spoluobčanům z Chudenic,“ dodal kastelán Ludvík Pouza za správu zámku.