Antonín Duchoň provozuje restauraci Terno v centru Plzně a od středy má v plánu otevřít výdejní okénko. „Zákazníci dostanou menu box zdarma. Horší však je, že přijdeme o tržby z nápojů,“ popsal Duchoň s tím, že po první jarní vlně klesly tržby z prodeje obědů na polovinu. „Nyní předpokládám, že budeme na třetině. Mám obavy, abych nemusel restauraci po 25 letech zavřít,“ říká.

To Luboš Kastner má po Plzni několik restaurací a zatím není rozhodnut. „Není to jednoduché. Vše závisí na tom, jaká forma pomoci přijde ze strany státu, protože to nám pak dá výhled na to, jak můžeme plánovat do budoucna,“ reagoval na Dotaz Deníku.

Stejně jako při jarní vlně plánuje prodej přes okénko motorest U Hrachů v Soběticích u Klatov. „Na jaře se nám to osvědčilo, zájem byl velký,“ má jasno provozovatel motorestu Luděk Hošťálek. Stejný model volí i v restauraci Klatovský dvůr v Klatovech, kde dokonce tímto způsobem plánují zachovat i zabijačkové hody o nadcházejícím víkendu.

Michaela Dvořáková provozuje v Tachově dvě kavárny a restauraci. Výdejové okénko zajistí u restaurace MaMi. „Ještě se snažím zjistit, jestli nám povolí mít k dispozici stolky na terase,“ uvedla provozovatelka. Jídla z restaurace se budou také rozvážet.

Na jaře měla výdejové okénko v kavárně na náměstí. „Tržby tam byly hodně závislé na počasí. Když bylo hezky, dostaly se na 50 až 60 procent normálu, když ale příznivé počasí nebylo, byli jsme sotva na 10 procentech,“ doplnila Dvořáková.

Majitelka tří zařízení na jaře využila všechny vládní podpůrné programy. „Musím říct, že nám hodně pomohly. Chceme udržet zaměstnance, tak budeme podporu čerpat i teď na podzim,“ uvedla.