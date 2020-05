Cestující se mohou těšit na nové moderní autobusy a s tím spojený větší komfort. Ostrý start netrpělivě vyhlíží i ředitel Arriva Střední Čechy František Soumar. „Věřím, že jsme dobře nachystáni a cestující budou spokojeni,“ říká.

14. června, to je zlomové datum, kdy začnou na autobusových linkách v kraji jezdit vaše autobusy. Jste na ostrý start připraveni?

Věříme, že to zvládneme a cestující si budou pochvalovat nové komfortní autobusy i naše služby. Rozjet 315 nových autobusů po celém kraji je opravdu výzva. Už přes rok a půl usilovně pracujeme na tom, aby vše hladce naběhlo a cestující i naši noví zaměstnanci byli spokojeni.

Nakolik start komplikuje koronavirová epidemie?

Život se začíná více vracet do obvyklých kolejí. Situaci ale nepodceňujeme a nezaspali jsme, máme zásoby ochranných a dezinfekčních prostředků pro všechny případy. Přejeme si, abychom nic z toho nepotřebovali.

Jak to bude konkrétně? V sobotu ještě pojede bývalý dopravce a v neděli startují ihned na všech linkách vaše stroje a řidiči? Co ti, kteří přechází od konkurence? Přesednou ze dne na den za volant vašich vozů?

Přesně tak, v sobotu pojede ještě současný dopravce a od nedělního rána vyjede Arriva a nové autobusy. Nejen někteří kolegové a řidiči, ale i já si nařídím budík na 3:30 a budu chtít být u rozjezdu. Ti, kteří k nám přechází, trasy a zastávky znají, takže to mají jednodušší. Už teď se mohou v jednotlivých depech seznamovat s novými autobusy, mohou si je osahat a zkoušet řízení a funkce. Ostatní nové řidiče postupně zaškolíme.

Lidé na menších vsích jsou léta zvyklí na „svého“ řidiče. Kolik bude na těchto linkách personálních změn, podařilo se vám lidi od ČSAD získat?

Většina řidičů, která teď v Plzeňském kraji řídí regionální autobusy u současného dopravce, to bude dělat i u nás. Jsem moc rád, že jsme se s odbory i řidiči dohodli, a cestující tak na řadě linek budou stále vídat řidiče, na které jsou zvyklí a kteří je vozí i dlouhou řadu let.

Jak se vám dařilo obsadit místa řidičů?

Většina současných řidičů přechází pracovat do Arrivy. Plánujeme využít naše brigádníky, se kterými máme ve středních Čechách dobré zkušenosti. V posledních měsících ale vnímáme větší zájem o práci řidiče autobusu, kdy řada mužů i žen hledá v této rozbouřené době stabilní zaměstnání v pravidelné dopravě.

Zdroj: Tomáš Malý

Budou jezdit na linkách jako řidičky i ženy a kolik jich bude? Hlásí se vám do výběrových řízení?

Ženy za volant neodmyslitelně patří. Vnáší do autobusu i mezi kolegy muže jinou energii. Energii, kterou mají cestující velmi rádi a oceňují jejich schopnosti kralovat i v čistě mužském zaměstnání. Ve středních Čechách máme s řidičkami dobré zkušenosti a jsem rád, že ženy řidičky budou u nás pracovat i v Plzeňském kraji.

Budete využívat zázemí bývalého dopravce? Tzn. budou zastávky a dalších tam, kde jsou lidé zvyklí?

Ve městech, kde mělo garáže ČSAD Plzeň, budeme mít své základny i my. Dohodli jsme se na pronájmech, a nenecháme tak většinu míst zbytečně ležet ladem. Zaměstnanci jsou na prostory zvyklí a my jim nechceme prodlužovat cestu do práce. Zázemí ale projde obnovou, nakoupíme nové vybavení, nábytek a místa řidičům při jejich náročné práci vylepšíme. Zastávky pro cestující se nemění a nastupovat a vystupovat budou na stejných místech jako dosud.

Mluví se o velké revoluci v dopravě v kraji. Na jaký komfort se lidé mohou těšit?

Bude to opravdu velká změna. Všechny naše autobusy budou nové, klimatizované a nízkopodlažní, cestujícím nebude v létě horko a bude se jim i líp nastupovat a vystupovat. Myslíme na bezpečnost cestování, u každé sedačky jsou bezpečnostní pásy a nezapomněli jsme ani na moderní technologie jako je informační systém, USB nabíječky telefonů nebo Wi-Fi na páteřních trasách. Handicapovaní nebo rodiče s malými dětmi budou určitě nadšeni z dostatku místa na vozíky a kočárky nebo možnost použít nástupní plošinu. V zimě budeme na vybrané spoje nasazovat skiboxy pro pohodlnou přepravu lyží, v létě cyklovleky a držáky na kola. Do nákupu nových autobusů jsme investovali téměř 1,5 miliardy korun. Cestující bude vozit pět různě velkých autobusů, od nejmenších až po velkokapacitní, které jsou určeny na páteřní linky, aby si sedlo co nejvíce pasažérů.

Budou nové autobusy ihned na všech linkách, které budete obsluhovat?

Na všechny linky vyjedeme novými autobusy. Pro celý kraj jich potřebujeme 315 a cestující je poznají na první pohled, budou ve výrazné modré barvě doplněné o bílé a žluté prvky s logem Plzeňského kraje.

Jaké budou pro cestující možnosti platby. Budou moci třeba využívat plzeňskou kartu?

Cestující zažijí revoluci i při platbě jízdenky. Po celém Plzeňsku zaplatí v našich autobusech platební kartou nebo Plzeňskou kartou. Jednoduše si pípnou jako v obchodě či restauraci.

Máte zkušenosti s dopravou v jiných koutech republiky. Je Plzeňský kraj něčím specifický?

Specifický je celý projekt, je to obrovská porce a velké území. Podle mého jde o ojedinělou věc v celé republice. Ještě žádný dopravce nezískal v soutěži zajištění autobusové dopravy v celém kraji a nenakoupil najednou takové množství autobusů. Je to obrovská výzva a jsem rád, že já i mí kolegové můžeme stát na startovní čáře. Doufám, že budeme špičkoví závodníci.