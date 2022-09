Do krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) přichází podle hejtmana Rudolfa Špotáka zhruba 500 uprchlíků týdně, z toho cca 30 až 50 procent žádá Plzeňský kraj o pomoc s bydlením. „Na následující týdny máme kapacity dostatečné a příliv jsme schopni zvládnout. Nicméně pokud vláda nezačne jednat ohledně pomoci poskytovatelům ubytování cen s nárůstem energií, obávám se, že nám někteří z nich smlouvy ukončí,“ řekl Deníku hejtman.

Několik majitelů objektů, kde jsou lidé z Ukrajiny ubytováni, už před tímto krokem kraj skutečně varovalo.

Dle hejtmana je ukrajinskými uprchlíky nejvíce zatížena Plzeň kvůli vysoké nabídce pracovních míst.

Pro uprchlíky z Ukrajiny stále funguje také UA Point, nízkoprahová ambulance ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně, která je v provozu už od března. Ředitel FN Václav Šimánek informoval, že zdravotníci v UA Pointu ošetří přibližně 15 až 20 osob týdně. „Počty pacientů UA Pointu se snížily. Ve většině případů už se uprchlíci zaregistrovali a do FN teď přicházejí hlavně do odborných ambulancí, například na endokrinologii nebo diabetologii,“ popsal Šimánek s tím, že služby na nízkoprahové ambulanci nemusela FN posilovat. „UA Point je otevřený každý den do 15 hodin. Pak to probíhá v režimu urgentního příjmu s tím, že je 24 hodin denně k dispozici tlumočník,“ vysvětlil ředitel.

Podzimní vlna

„Uvidíme, co se stane na podzim, zejména na dětské klinice, infekční a ORL. Předpokládáme ale, že jako každý rok se navýší počty pacientů s respiračními onemocněními. To ale bude v podstatě kopírovat i navýšení u českých dětí,“ uvedl Šimánek.

Na UA Point přichází nejčastěji lidé s úrazy ze zaměstnání, infekcemi a dětskými chorobami.