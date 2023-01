Brutus rozburácel Besedu ve Stříbře, podívejte se

Martina Sihelská

Kapelu Brutus opěr zavítala na stříbrskou scénu, a to do centra města do sálu Besedy. Že se kapela stále těší velké přízni svých fanoušků, dokazovala plná místa jak na parkovišti, tak u stolů v sále.

Brutus rozburácel Besedu | Foto: Martina Sihelská