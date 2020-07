Nabízí čtrnáct atrakcí od domácích i zahraničních umělců a při některých z hrátek se světlo v zatemněné autobusové hale dá ovládat také hlasem či pohybem.

Malí i velcí návštěvníci si mohou vyzkoušet laserovou prolézačku, zahrát si světelné Člověče, nezlob se! či se zapojit do bitvy o záchranu Země. To vše ale až poté, co projdou kolem zlého hlídače.

„Letos jsme bohužel nemohli uspořádat festival Blik Blik, na druhou stranu tahle situace dala možnost postavit digitální hřiště. Myšlenka už tu v předchozích letech byla, ale došlo na ni až letos. A jsme rádi, že se tato expozice ve velmi krátké době tří měsíců povedla postavit,“ uvedl k nové atrakci programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán.

Zhruba polovina z atrakcí už se na Blik Bliku objevila v předchozích letech, i když třeba v jiné podobě, druhá polovina je zcela nová. Hřiště bude otevřené do 23. srpna.