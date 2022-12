Na Štědrý den teploty vystoupají k deseti stupňům. Deníku informaci potvrdili meteorologové. „Naděje na bílé Vánoce v nižších polohách se na většině území Čech zmenšila. Čeká nás obleva. Sněhu už nebude přibývat, spíše budeme sledovat, jak rychle začne mizet. Do jihozápadní poloviny Čech dorazí výraznější obleva ve středu odpoledne a večer, teploty pak zůstanou nad nulou většinou až do Štědrého dne,“ uvedla mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Monika Hrubalová. Podle Jany Adamovské z plzeňské pobočky ČHMÚ bude koncem týdne až deset stupňů. Sníh nevydrží ani na horách. „Na Šumavě je v polohách do 1000 metrů 50 centimetrů sněhu. Teploty ale půjdou nad nulu i tam. Se sněhem na Vánoce to tedy nadějně nevypadá. Zažijeme klasickou vánoční oblevu,“ zhodnotila Adamovská.