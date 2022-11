Červený kříž má aktuálně k dispozici šest zdravotních sester, sanitku a dva řidiče. S mytím a přesunem pacientů pomáhají ale také dobrovolníci. Za čtyři měsíce byl tým 78krát v terénu a ošetřil pět desítek lidí. Nejčastěji se jedná o tržné rány, oděrky a nehojící se defekty na kůži, jakými jsou například bércové vředy. „Tím, že klienti nejsou primárně zdrávi, stačí malá ranka, která se otevře třeba kvůli špatnému prokrvení a je z toho velký problém. Důležitá je rovněž hygiena, která v mnohých případech obtíže zmírní,“ upozornila Brožová.

Jednočlenné hlídky? Primátor je ve sporu s šéfem strážníků

Do projektu je zapojeno několik organizací, jako třeba Point 14, městská Charita, Ulice nebo Ponton, ale také městská policie. „V praxi to funguje tak, že mě kontaktuje sociální pracovník z některé organizace nebo strážník s tím, že potkal člověka bez domova, který potřebuje zdravotní péči. Já zajistím sestru, popřípadě sanitku. Tým za klientem dojede a zdravotník na místě vyhodnotí, zda zranění dokáže ošetřit sám nebo bude nutný převoz do nemocnice,“ sdělila koordinátorka projektu Jana Fajfrová s tím, že momentálně jsou zdravotníci za klientem schopni dojet do 48 hodin.

Léto bylo podle Fajfrové perné, podzim klidnější. Organizace nejčastěji pečovala o imobilní klienty a o psychiatricky nemocné. „Nicméně s příchodem zimy opět očekáváme vyšší zájem. To většinou řešíme omrzliny, které jsou pro pacienty bez včasného řešení velice nebezpečné. Může dojít až k amputaci nohy,“ doplnila Brožová.

Na náměstí Republiky v Plzni bude vánoční jedle z Třemošné. Dorazí v sobotu

Adam Plzák, terénní pracovník z Městské charity Plzeň, sdělil, že lidé bez domova jsou za poskytované služby rádi. „Poděkují nám a musím říci, že jsme se zatím nesetkali s agresivním chováním,“ poznamenal Plzák.

Projekt vznikl na popud ředitelky Brožové, která se před lety inspirovala u kolegů v Praze. Poté se spojila s oddělením sociálního začleňování plzeňského magistrátu a ten zatím pilotní program podpořil částkou 600 tisíc korun. O jeho dalším financování by mělo město rozhodnout v nejbližší době.