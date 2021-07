Krutou smrt připravila pro svoji dcerku Gabriela H. ze Žlutic na Karlovarsku. Když ji v lednu 2008 tajně porodila doma, přeřízla či přestřihla pupeční šňůru, kterou ale nepodvázala, takže z ní novorozeně silně krvácelo. Dítě pak zabalila do igelitové tašky a schovala ve sklepě rodinného domu, aniž se starala o jeho osud. Tělíčko bylo nalezeno až o dva měsíce později ve značném stadiu rozkladu.

Ač měla již dva syny, tvrdila žena po nálezu mrtvolky policistům, že netušila, že očekává narození třetího potomka. „Vůbec jsem nevěděla, že jsem těhotná. Do listopadu jsem normálně měla menstruaci, pak jsem tomu nevěnovala pozornost. Mám totiž kolísavou váhu, třeba přiberu deset kilo, deset kilo shodím. V ten den jsem šla s bolestí břicha na záchod, sedla jsem si na mísu, pak ze mě vypadlo dítě. Pamatuji si nožičku, hlavička byla v odpadu. Myslela jsem, že dítě je mrtvé,“ vypověděla žena. Ta poté podle svých slov vzala igelitovou tašku, kam novorozeně dala. „O porodu jsem nikomu neřekla,“ uvedla.

Provedená pitva ukázala, že nemluvně bylo po porodu životaschopné a událost se neseběhla tak, jak ji obžalovaná popsala. Na dotazy vyšetřovatelů, jako např. proč byly u mrtvolky dva ručníky nebo čím žena oddělila pupeční šňůru, pak nejčastěji zaznělo jen „nevím“.

Za vraždu dítěte Gabriele H. hrozilo 12 až 15 let vězení nebo i výjimečný trest doživotí. Při určování délky trestu se soud zabýval hlavně špatným psychickým stavem, v jakém se žena v době porodu nacházela a který plynul i z jejích rodinných podmínek. Manžel byl pijan s násilnickými sklony, musela se starat o dva dyslektické syny, nemocného strýce a rodina neměla peníze na uživení dalšího potomka. Nicméně shledal její čin jako naprosto neomluvitelný a vyloučil to, že by byla matka v době hrůzného činu zcela nepříčetná. „Soud navíc nepostřehl žádné známky její lítosti,“ podotkla předsedkyně soudního senátu Ivana Růžičková.

Krajský soud poslal Gabrielu H. za mříže na osm let a nařídil jí psychiatrickou léčbu. Odvolací Vrchní soud v Praze verdikt potvrdil. Soud to mimo jiné odůvodnil tím, že pokud si žena z materiálních důvodů nemohla třetí dítě dovolit, mohla jej odevzdat k adopci anebo odložit do babyboxu.