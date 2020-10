V referendu se hlasovalo v rámci krajských a senátních voleb, zúčastnilo se jej 36,6% voličů, což je 2183 osob. Obdobná účast byla i u dalších hlasování - senátních voleb se ve městě zúčastnilo 36,48% voličů, krajských 36,82%.

Ze zmíněných 2183 osob hlasovalo pro výstavbu bazénu 1529 osob, což je 70,04% lidí, kteří se referenda zúčastnili. Zároveň je to 25,64% osob z celkového počtu voličů. "Tím je pro nás výsledek referenda platný a závazný," řekl Deníku starosta Stříbra Martin Záhoř. Jak dodal, z výsledku má radost. "O bazénu se tady mluví třicet let. Radnice tímto rozhodnutím v referendu získala silný mandát k tomu, aby tuto stavbu provedla," dodal.

Proti výstavbě bazénu hlasovalo 521 voličů, tedy 23,87% osob, které se referenda zúčastnily. Z celkového počtu voličů je to ale pouhých 8,74% voličů.

S výsledkem hlasování o bazénu je spokojen také obyvatel Stříbra Michal Vokurka. "Potěšilo mne, že lidé ve Stříbře vzali rozum do hrsti a vyjádřili souhlas se stavbou bazénu," řekl Deníku. "Podle účasti na prezentaci studie, kde bylo počátkem září asi třicet lidí, jsem měl strach, že k referendu nepřijdou," uvedl dále s tím, že mu vadí, když se lidé nedokáží vyjádřit v době, kdy mají možnost. "Setkávám se často s tím, že lidé jen nadávají a pomlouvají. Často sdílí něčí myšlenku nebo názor, aniž by byli ochotni si o tom něco zjistit. To je také případ stříbrského bazénu," uvedl.

Podle studie, kterou město nedávno představilo veřejnosti, by krytý plavecký bazén stál okolo 150 milionů korun, další náklady se počítají s vybudováním příjezdové komunikace, parkoviště a úpravami okolí. Financovat chce město stavbu úvěrem, několik desítek milionů korun už má naspořeno. "Jsem rád, že referendum je platné. Je to pro nás velký závazek, ale neznamená to, že by stavbou bazénu Stříbro usnulo a nepokračovalo v dalších investicích," vyjádřil se místostarosta Karel Lukeš. "Za mladší generaci mám radost, že postavíme něco, co by mohlo mladší lidi ve městě udržet a co by přilákalo také lidi z okolí a turisty, kteří by pak mohli poznat ve Stříbře nejen bazén, ale i naše památky," dodal.