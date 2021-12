„Moje pravé ouško je proti druhému maličké a nemám do něj dírku. Lékaři v pražském Motole mi diagnostikovali středně silnou nedoslýchavost,“ má jasno děvčátko, které se s nepřízní osudu pere statečně. Zvládlo třeba talentové zkoušky do umělecké školy a rádo tančí nebo hraje na klavír.

Aby toho nebylo málo, potýká se se dvěma srostlými krčními obratli, skoliózou páteře a torticolis (což je stočení hlavy k jedné straně krku).

Barunka, žijící s rodiči ve městě na jihu Rokycanska, je však obrovská bojovnice. Cvičí a až neuvěřitelné pokroky jsou hmatatelné. Ouško jí přesto trápí a občas způsobuje nepříjemné situace třeba mezi spolužáky ve škole. „V České republice nám byla nabídnuta operace metodou štěpu z žebra. Jedná se o několik operací po sobě. Dítě je několikrát v narkóze a ucho modelují z vyjmutého kusu jeho vlastní chrupavky. Znamená to obrovské zatížení dětského organismu a především nejisté výsledky,“ sděluje Barunčina maminka Mirka. S manželem Honzou zvolila jinou cestu. pomoc v zámoří, která je však finančně nesmírně nákladná! Tuzemské zdravotní pojištění s takovou variantou nepočítá, takže Křížovi přistoupili ke sbírce prostřednictvím internetu jedné z charitativních institucí. Z vytoužené cílové částky 1 200 tisíc korun už je na kontě za necelý měsíc půl milionu. Do konce projektu přitom zbývá 32 dnů a vzpruhou pro rodinu jsou kromě finančních injekcí desítky povzbuzujících vzkazů pro šikovné děvčátko. Ostatně – na webu donio.cz/OuskoProBarunku se můžete přesvědčit, jak to právě vypadá. Pokud by bylo peněz méně, použily by se na Barunčinu operaci. Ovšem při překročení zmíněné sumy by mohli s dcerkou letět i rodiče.

Plastičtí chirurgové ve Spojených státech amerických mají s rekonstrukcí oušek u malých pacientů dlouholeté zkušenosti. Jde o maximálně šetrnou metodu s perfektními výsledky. Lékaři využívají k modelaci ouška materiál s názvem Medpor, z něhož pomocí 3D skeneru vytvoří před zákrokem identické ouško podle toho zdravého..