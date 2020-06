Kdo má v letošním roce v plánu si přes prázdniny udělat řidičský průkaz, má zřejmě smůlu. Autoškoly v Plzeňském kraji hlásí nabito a první volné termíny často nabízejí až v polovině srpna. Velký přetlak si vysvětlují tím, že se dva měsíce nemohlo kvůli koronavirové pandemii vyučovat.

Podle majitele klatovské Autoškoly Senza Zdeňka Jurčíka je pravidelně každý rok v létě o kurzy velký zájem, letos je však poptávka extrémní. „Nakupilo se to kvůli dvouměsíčnímu prostoji na jaře, což je logické vyústění situace,“ vysvětlil Jurčík s tím, že v autoškole se v současné době nezastaví, vyučují kolem stovky lidí.

„Máme toho opravdu hodně. Jezdíme deset až dvanáct hodin denně. Na jednoho žáka teď připadne jedna dvouhodinová lekce za týden,“ uvedl Jurčík a dodal, že na první volné termíny se zájemci mohou hlásit nejdříve v polovině srpna.

PRŮKAZ NA PODZIM

Obdobná situace panuje i v krajském městě. Až do začátku školního roku musí vydržet lidé, kteří si chtějí udělat řidičské oprávnění ve Vlídné autoškole v Plzni. „Máme individuální lekce a snažíme se s žáky jezdit třikrát do týdne, aby byla výuka efektivní. Teď je to opravdu masakr, nevíme, co dříve. Nové žáky budeme nabírat až v září,“ informoval za autoškolu Oldřich Žáček.

Velkou roli podle něj hraje také to, že se v současné době méně zkouší. „Někteří zkoušející úředníci jsou na ošetřovném, a na celou Plzeň teď tak připadá asi jen pět komisařů,“ uzavřel Žáček.

Autoškola Baumruk nabírá žáky až v srpnu. „To dvouměsíční zpoždění se projevilo a teď celá situace kumuluje,“ okomentovala situaci majitelka autoškoly Nicole Baumruková.

Stejně to vidí majitel autoškoly Ivan Brabec z Plzně. „Autoškolu provozuji sám a ze zkušenosti vím, že první se vždy naplní ty velké. Zájem je nyní opravdu vyšší, než býval, volná místa se plní rychle,“ řekl Deníku Brabec.

Plno hlásí také v Domažlicích. Autoškola Salva se chystá zájemce přijmout nejspíše v polovině srpna.

PŘEPLNĚNÉ TERMÍNY

„Uvidíme podle situace, momentálně toho máme tolik, že nestíháme,“ uvedl za domažlickou autoškolu René Salva a dodal, že problém spatřuje nejen ve dvouměsíčním zpoždění, ale také v tom, že komisaři méně zkoušejí. „Termíny zkoušek v Domažlicích jsou přeplněné. Zkouší se mnohem méně než před koronavirovou krizí. Průměrně komisaři denně vyzkouší čtyři lidi, před epidemií to bylo tak deset,“ doplnil Salva.

JEN ZE ZNÁMOSTI

Napilno mají rovněž v Tachově. Podle majitele autoškoly Zdeňka Hucla si zájemci počkají minimálně do srpna. „Jezdíme od rána do večera, doháněli jsme kurzy zahájené před krizí,“ poznamenal Hucl.

Slova majitelů autoškol potvrzuje také paní Soňa z Plzeňska, která obvolala několik autoškol. „Všude mi řekli v srpnu, nebo dokonce až v září. Ze známosti mi potom jeden pán nabídl termín už na červenec,“ konstatovala.