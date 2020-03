Ani autorka kuchařek ze Šumavy Lucie Kohoutová se nespoléhá na dodávku roušek a začala je sama šít. Z jejích roušek mají radost především pánové, kteří jsou fanoušky fotbalu. Šije totiž roušky fotbalových klubů.

Fotbalové roušky ušité Lucií Kohoutovou. | Foto: Lucie Kohoutová

Za nápadem Kohoutové stojí její manžel. Na začátku byla, stejně jako u všech, nouze o roušky. „Když začal koronavirus řádit v ulicích, nevěděla jsem, kde roušky sehnat. Ušila jsem z látky, kterou jsem našla doma, pro sebe a děti. Manžel přišel večer z práce a já se ho zeptala, jakou barvu chce. Řekl, že sparťanskou. A tím to vlastně celé začalo. Sice na to padlo povlečení, ale to se nedalo nic dělat, když jsem chtěla splnit přání svému manželovi,“ řekla Kohoutová.