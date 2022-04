Powers byl vyslýchán tři měsíce v Moskvě. Posléze odsouzen na 10 let v pracovních táborech, aby se za 21 měsíců dostal po výměně za sovětského špiona Rudolfa Abela na svobodu. Ve Spojených státech však vyhráno neměl a musel čelit nedůvěře CIA i veřejnosti. „Byl doma intenzivně vyslýchán a až mnohem později zbaven obvinění,“ připomíná syn. Ten nedaleko Washingtonu postavil Muzeum studené války a jen za minulý rok absolvoval v zámoří stovku besed o nevšedním příběhu.

Nedělní program měl však mnohem širší rozměr. Zájemci si prošli depot (neboli operační základnu), kde ožívají významné události 20. století. Od výzkumu jaderných zbraní přes jejich použití na sklonku II. světové války až po nynější dramatickou politickou situaci.

„Představujeme třeba průřez maketou jaderné hlavice ve skutečné velikosti, schéma jaderné elektrárny včetně jednoduchého popisu prvků nebo fotografie různých typů hlavic. Měli jsme obrovské štěstí, že jsme našli originál jednoho z odpalovacích klíčů jaderné pumy, který sovětská vojska zapomněla odvézt. Teď jsme ho věnovali Garymu Powersovi mladšímu,“ chlubí se jeden ze zakladatelů muzea Václav Vítovec.

Nadšenci z objektu na jihu Plzeňska nyní získali další rozsáhlý objekt, kde má být umístěna expozice o vesmíru. „Odhaduji to na rok intenzivní práce. Prostor bude rozdělen do čtyř sekcí, jedna z nich bude patřit Olze Menzelové a profesoru Miroslavu Bártovi jako spojení energie a civilizace. Další věnujeme začátkům kosmonautiky, pohledu do vesmíru a nezapomeneme ani na mimozemšťany,“ dodal Vítovec.