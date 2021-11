„Četa oprav přepravní techniky aktivní zálohy u 142. praporu oprav v Klatovech zatím není plně obsazena. Její naplnění je podmíněno poměrně úzkou specializací u většiny pozic. Do této jednotky potřebují především mechaniky a elektromechaniky, ale také třeba řidiče. O místo se zde mohou ucházet i opraváři zemědělské a automobilní techniky,“ uvedla kapitánka Helena Řebíčková.

Klatovští vítají i zájem vojáků, kteří odchází do zálohy a chtějí dál sloužit jako záložníci. Výhodou je jejich specializace i zkušenost a znalost vojenského prostředí. A právě v tomto ohledu se v poslední době blýská na lepší časy. Hlásí se totiž noví zájemci, kteří po odchodu ze služebního poměru vojáka z povolání mají zájem o službu v této jednotce. Jedním z nich je desátník Jakub Freisleben, který téměř sedm let slouží u klatovského praporu oprav jako operátor velitelského družstva a v letošním roce ukončí kariéru profesionálního vojáka. „Moje současná profese je pro mě zajímavá i tím, že jsem si vyzkoušel práci s různými komunikačními prostředky, ke kterým se málokdo v civilu dostane. V armádě jsem získal spoustu zkušeností a mám zde hodně kamarádů. Přesto jsem se rozhodl vrátit ke svému povolání, k tomu, co jsem původně vystudoval. Jako CNC programátor bych rád využil zkušenosti z mé předchozí praxe a navázal na ně,“ uvedl Freisleben.

Po svém odchodu by však rád dál pomáhal. Službu v aktivní záloze vidí jako skvělou možnost dalšího osobního růstu a současně dál zůstane aktivním členem klatovského vojenského týmu. „Každá práce člověku přiroste k srdci a v okamžiku, kdy se rozhodne opustit své místo, je dobré mít příležitost zůstat součástí dobrého týmu,“ dodal Freisleben.

Plný stav není ani na Krajském vojenském velitelství Plzeň. „My jsme na 75 až 80 procentech. Jsme rádi, že je zájem, ale určitě bychom uvítali, kdyby byl ještě větší,“ sdělil kapitán Jiří Novák.