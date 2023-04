Skupina několika desítek plzeňských architektů nesouhlasí se zadáním přestavby Městských lázní bez vypsání architektonické soutěže. Kraj svůj postup hájí.

Způsob zadání studie pro přestavbu budovy Městských lázní v Plzni kritizuje skupina architektů | Video: Deník/Pavel Bouda

Celý text otevřeného dopisu si můžete přečíst ZDE

Budova Městských lázní v Plzni dlouhou dobu chátrala. Jak pohled zvenčí, tak její vnitřek nabízel tristní pohled na kdysi luxusní lázeňské prostory. Ilegální návštěvy skupin hráčů provozujících paintball a aktivity dalších nezvaných návštěvníků je změnily k nepoznání. V loňském roce však budovu koupil Plzeňský kraj s cílem vybudovat zde galerii a kulturní centrum. Zodpovědnou za tuto přestavbu je společnost Kulturní centrum Plzeňského kraje. Hlavním autorem projektu je Eva Heyworth, která společně s dalšími architekty a projektanty pracuje na studii možné přestavby.

Právě to se však nelíbí skupině architektů z Plzeňska, kteří se nyní obrátili otevřeným dopisem na hejtmana a zastupitele Plzeňského kraje.

Bývalé Městské lázně na Denisově nábřeží v Plzni jsou v dezolátním stavu. Plzeňský kraj připravuje jejich proměnu na kulturní centrum. „Jsme přesvědčeni, že tento záměr není možné uskutečnit bez architektonické soutěže. Proto jsme se rozhodli otevřeným dopisem upozornit na zásadně chybné rozhodnutí kraje soutěž neuspořádat,“ píše čtyřicítka architektů ve svém dopisu. Podle Petra Maroviče, jednoho ze signatářů dopisu, přináší veřejná soutěž různé pohledy, protože autorské kolektivy se na věc mohou podívat z jiného úhlu pohledu a přicházejí pak s originálním řešením. „Pokud dám někomu zadání z ruky, tak jsem o toto všechno ochuzen,“ dodává Marovič.

Hejtman: Lázně chceme přestavět do pěti let

Postup hejtmanství ale obhajuje radní pro kulturu Libor Picka: „Otevřený dopis architektů bereme na vědomí, je to legální způsob jak vyjádřit svůj názor. Ale jsme přesvědčeni, že i my jdeme legální cestou. Předpokládáme, že zvolíme metodu design and build, jejíž výhodou je, že vybraný dodavatel se postará jak o dokumentaci, tak o stavbu, jako takovou. Chystáme se také uspořádat k rekonstrukci lázní veřejné semináře pro odbornou veřejnost, architekty a zastupitele,“ uzavírá radní.