Ve víkendové nabídce akcí v Plzeňském kraji je dvojí vítání jara v Plzni, nejprve v zoo a v neděli v centru města s vynášením Morany, chystá se dvoudenní soutěžní výstava Modelářský svět, jarmarky spojené s Velikonocemi, tradiční charitativní bazar pro kočky bez domova v Sušici či myslivecká burza v Bušovicích na Rokycansku. V plzeňské Šeříkovce zazpívá bývalý zpěvák Iron Maiden Blaze Bayley, do Mrákova přijede metalová Doga a v Domažlicích se představí Malina Brothers.

Vítání jara v Plzni | Foto: Deník/Pavel Bouda

PLZEŇSKO

Morana skončí v řece

Kdy: neděle 17. března od 10.00

Kde: centrum Plzně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jaro už je skoro tady, proto nastal ten pravý čas skoncovat se všemi plískanicemi a chladem. V neděli 17. března tak vyrazí v 10 hodin z prostoru před Západočeským muzeem v Kopeckého sadech v Plzni procesí, které dle staročeské tradice sprovodí ze světa stylizovanou postavu Morany tím, že ji symbolicky vhodí do řeky. Průvod půjde z Kopeckého sadů přes Mlýnskou strouhu až do Štruncových sadů, kde dojde k samotnému utopení Morany na soutoku Mže a Radbuzy. Připojit se k procesí je možné kdykoliv, na závěr čeká účastníky malé gastronomické překvapení.

V zoo se bude vítat jaro

Kdy: sobota 16. března od 10.00 do 17.00

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: dle vstupného

Proč přijít: V plzeňské zoo se postupně probouzejí zvířata ze zimního spánku. Je tedy na místě přivítat jaro, v hlavní roli přitom bude vodní živel. Otevře se expozice Česká řeka s proslovem od samotného vodníka a nositelé rybích jmen z řad návštěvníků budou mít v tento den speciální zvýhodněné vstupné do celé zoo. Po vodě bude probuzen i les, a to na statku Lüftnerka. Tam bude připraven rodinný soutěžní program a zábava, která se ponese ve znamení přicházejícího jara.

V Šeříkovce vystoupí bývalý zpěvák Iron Maiden

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 410 korun v předprodeji, 500 korun na místě

Proč přijít: V Kulturním domě Šeříkovka v Plzni na Slovanech se vystoupí zpěvák Blaze Bayley se svou kapelou. Bývalý frontman Iron Maiden představí jak skladby ze svého nového alba, tak i ty z éry, kdy stál u mikrofonu heavy metalové legendy. Jako předkapela zahraje Absolva, rovněž z Anglie.

V Parkhotelu je Festival humoru

Kdy: neděle 17. března od 11.00

Kde: Parkhotel, Plzeň

Za kolik: celodenní vstupné 990 korun, děti 100 korun

Proč přijít: Pokud cítíte, že po šedé zimě nastal čas trochu se pobavit, dorazte v neděli 17. března do plzeňského Parkhotelu, kde bude tou dobou asi největší koncentrace kvalitních komiků ve městě v rámci Festivalu humoru. Těšit se můžete na stand up monology Simony Babčákové a Filipa Tellera, písničkáře Marii Tilšarovou a Iva Jahelku nebo komediální představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký dle námětu Divadla Járy Cimrmana. Odpoledne uzavře multigenerační fraška vtipně glosující proměny partnerského soužití v běhu času s názvem Terapie rodinou. Vstupenky na celou akci, nebo jen na závěrečné představení, jsou dostupné online. A pokud se rozhodnete vyrazit s celou rodinou, můžete se těšit na zvýhodněné vstupné.

V Plzni budou soutěžit modeláři

Kdy: sobota 16. a neděle 17. března od 9.00

Kde: SVČ Radovánek, Pallova ulice

Za kolik: 100 a 60 korun

Proč přijít: Stovky modelů nejrůznějších kategorií budou ke zhlédnutí na soutěžní výstavě Modelářský svět, která se uskuteční o víkendu v Plzni. K vidění budou modely papírové (hrady, zámky, stavby, letadla, auta, …) nebo plastikové (bojová technika, civilní vozy, dioramata, …), novou kategorií letos budou ostatní modely (dřevěné, kovové, Lego atd. ). Připraven bude i doprovodný program v podobě modelářských dílen, kde si každý bude moci vyzkoušet, jak si postavit jednoduchý model, dílen se stavebnicemi COBI a Merkur, dopravního hřiště s RC modely či workshopů pro pokročilé modeláře. V sobotu je možné výstavu navštívit do 17 hodin, v neděli končí o hodinu dříve.

V Liticích je velikonoční jarmark

Kdy: neděle 17. března od 10.00 do 16.00

Kde: Budilovo náměstí, Plzeň-Litice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Velikonoční jarmark v Liticích slibuje příjemný zážitek pro všechny věkové kategorie. Talentovaní řemeslníci na něm představí své pečlivě vyrobené výrobky od složitě navržených ručně tkaných textilií až po jedinečnou keramiku a šperky, chybět nebude nabídka čerstvě připravených pokrmů, domácích sýrů, uzenin či limonád. Děti si mohou užít kouzelnou jízdu na dobovém kolotoči, zúčastnit se různých her a zapojit se do vzrušujících aktivit v průběhu celého dne.

Začínají Nepomucké trhy

Kdy: sobota 16. března od 8.00 do 12.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma, pohádka 50 korun

Proč přijít: Další sezonu Nepomuckých trhů zahájí velikonoční jarmark a farmářský trh na náměstí Augustina Němejce s doprovodným programem v městském muzeu. Farmářské a řemeslné produkty bude nabízet přes padesát prodejců. O hudební doprovod se postará Malá dudácká muzika z Plzně. V Městském muzeu se budou malovat velikonoční vajíčka, plést pomlázky, tvořit skleněné vitráže a prodávat medové perníčky s velikonočními motivy. V 10.00 hodin zde začne pohádka Hody, hody, doprovody v podání Divadla Múza.

Mladina má bál v Koterově

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: sokolovna Koterov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Taneční soubor Mladina připravil na sobotní večer Staročeský bál, v sokolovně v Koterově začne ve 20 hodin. V programu je originální předtančení, soutěže, tombola a půlnoční překvapení, na něž se určitě vyplatí počkat. Hrát bude Robert Jíša band a samozřejmě i muzika Mladiny. Vstupenky jsou dostupné na emailu vstupenky@mladina.cz a na telefonním čísle 730 552 069.

U Zacha slaví svatého Patrika s Poitínem

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Zach’s Pub, Plzeň

Za kolik: 220 korun v předprodeji

Proč přijít: Oslavy svátku svatého Patricka, patrona všech Irů a Keltů, věrozvěsta svým významem srovnatelným s našimi Cyrilem a Metodějem, se v těchto dnech odehrávají v plzeňském Zach´s Pubu. Mimo irských pokrmů a piva se návštěvníci mohou těšit i na kulturní program. V sobotu vše vyvrcholí koncertem plzeňské kapely Poitín.

V Přešticích mají dvě výstavy

Kdy: do 5. května

Kde: Dům historie Přešticka

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Dvě výstavy je možné až do 5. května navštívit v Domě historie Přešticka. První z nich představuje historii města prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a map, druhá, nazvaná Klobouky – elegance, která nestárne pak ručně vyráběné klobouky Miroslavy Kozlové z Přeštic, jež doplňují klobouky a módní doplňky ze sbírky muzea.

V Kramolíně je Josefovská zábava

Kdy: neděle 17. března od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na neděli se v Hospodě U Kubátů v Kramolíně u Nepomuka chystá Josefovská zábava s dechovkou. Od 14 hodin tam zahraje Malá muzika Nauše Pepíka.

DOMAŽLICKO

Malina Brothers, turné V peřejích

Kdy: pátek 15. března od 19.00

Kde: MKS Velký sál, Domažlice

Za kolik: 290–340 korun

Proč přijít: Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef, se společně sešli na pódiu, přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku a v roce 2010 založili skupinu Malina Brothers. Hudebníci udržují živý odkaz východočeské trampské a bluegrassové hudby, na které vyrůstali. A vy si je můžete poslechnout v pátek v MKS Domažlice.

Doga + Jacker's

Kdy: sobota 16. března od 20.30

Kde: KD Mrákov

Za kolik: vstupenky na místě u vstupu před akcí

Proč přijít: V Mecce chodského bigbítu, KD Mrákov, je v sobotu připraven další koncert. Na své si tentokrát přijdou příznivci Dogy a Jacker's. Vstupenky budou v prodeji na místě u vstupu před akcí.

Dětský maškarní bál

Kdy: sobota 16. března od 16.00

Kde: sál Šumava, Horšovský Týn

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Děti se mohou v sobotu dobře pobavit na maškarním bále v sále Šumava v Horšovském Týně. Téma maškaráku je Z pohádky do pohádky.

KLATOVSKO

19. charitativní bazar pro kočky bez domova

Kdy: pátek až neděle 15. až 17. března od 9.00

Kde: PDA, Pod Stráží, Sušice

Za kolik: vstupné neuvedeno

Proč přijít: Kočičí útulek Šance pro kočku ve spolupráci s PDA Sušice pořádají 19. charitativní bazar pro kočky bez domova. Těšit se můžete na velký výprodej oblečení, doplňků, časopisů, tašek, batohů, bižuterie, hraček, domácích potřeb, dekorací a mnohého dalšího. Celý výtěžek z prodeje bude použit pro potřeby kočičího útulku v Sušici – na nákup krmiva, steliva, veterinární péči. Ke každému nákupu navíc dostanete malý dárek.

Domácí zabijačkové hody

Kdy: sobota 16. března od 19.00

Kde: restaurace U Jelena, Hlavňovice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Prdelačka, ovárek, jitrničky, jelítka a další zabijačkové dobroty. Na ty vás srdečně zve restaurace U Jelena Hlavňovice. K tanci a poslechu budou hrát Kůrovci.

Pohádkový kostel Mouřenec

Kdy: sobota 16. března od 11.00

Kde: kostel sv. Mořice, Annín

Za kolik: vstupné dobro(libo)volné

Proč přijít: Chcete na vlastní oči vidět kostel, kde Jiří Strach natáčel část pohádek Anděl Páně a Tři životy? Komentované prohlídky kostela sv. Mořice u Annína se konají po celý rok každou sobotu. Uvidíte středověké fresky a barokní kostnici. Sraz je u kostela.

V Myslívě zahraje Plán B

Kdy: sobota 16. března od 21.00

Kde: KD Myslív

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Josefovská zábava s rockovým nádechem se koná v sobotu večer v myslívském kulturním domě. Od 21 hodin na ní zahraje skupina Plán B.

ROKYCANSKO

Hospoda ožije burzou i zábavou

Kdy: sobota 16. března

Kde: Bušovice

Za kolik: zábava 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě

Proč přijít: Dvě akce se chystají v sobotu do Bušovické hospody. Nejprve si zamluvili sál ochránci přírody z organizace v rokycanské Švermově ulici kvůli myslivecké burze, která začne v 9 hodin a potrvá do 12 hodin. Na stolech budou k vidění, ke koupi nebo ke směně nejrůznější pomůcky a potřeby pro myslivce i jejich příznivce. Zároveň budou prezentovány i materiály propagující ochranu přírody a činnost sokolnického střediska Rokycany. Na burzu naváže ochranářská zábava se startem ve 20 hodin. K tanci i poslechu zahraje populární hudebník Ivo Novák ze Strašic a pořadatelé chystají bohatou tombolu i mysliveckou kuchyni. O zbývajících lístcích se lze dozvědět více u předsedy ZO ČSOP Pavla Moulise na telefonním čísle 603 239 922.

Hasiči v Radnicích mají bál

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Sokolovna Radnice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Radnice pořádá v sobotu v místní sokolovně Hasičský bál. Hudební doprovod obstará skupina Bílá pěna, v bohaté tombole podle organizátorů vyhrají všichni.

Ve Volduchách je Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 16. března od 10.00 do 15.00

Kde: Volduchy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V kulturním domě v centru Volduch se koná Velikonoční jarmark. Organizují ho šikovní malí zahrádkáři pořídit tu bude možné sváteční dekorace, rukodělné výrobky, koření, mlékárenské zboží atd.

TACHOVSKO

Turnaj v pexesu

Kdy: pátek 15. března od 15.00

Kde: knihovna Planá

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pokud rádi hrajete pexeso, přijďte zkusit své štěstí na turnaj. Je určen pro hráče všech věkových kategorií a odehraje se v městské knihovně v Plané. Registrace soutěžících probíhá v městské knihovně do čtvrtka 14. března – osobně, e-mailem na knihovna@muplana.cz, nebo telefonicky na tel. č. 374 792 721.

Jarní procházka

Kdy: sobota 16. března od 9.00

Kde: sraz před COOP Jednota, Lestkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všechny zájemce o pohyb a okolní krajinu zve obec Lestkov na jarní procházku. Sraz je v 9 hodin před COOP Jednota v Lestkově. Odtud se vychází do Milkova, Vrbice u Bezdružic a zpět do Lestkova. Trasa měří 7 kilometrů.

Michalovi mazlíčci

Kdy: sobota 16. března od 10.00

Kde: Společenský areál Mže, Tachov

Za kolik: 270 až 320 korun

Proč přijít: Dětské představení Michala Nesvadby je připraveno v areálu Mže v Tachově. Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho „plyšáci", největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.