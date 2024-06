Přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu? Inspirujte se našimi tipy.

Ilustrační foto: Historická vozidla | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Mladí ladí muzikál

Kdy: 15. června od 16 hodin

Kde: Lomeček u Starého Klíčova

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Žáci tanečního a pěveckého oddělení vystoupí na výjimečném představení, který pořádá domažlická ZUŠ Jindřicha Jindřicha. V programu zazpívají Jana Hoffmannová a Ondřej Tolar, vystoupí také členové muzikálového studia DJKT v Plzni.

Sraz historických vozidel u Zahořan

Kdy: 15. června od 10 hodin

Kde: Sedlice u Zahořan

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Dobrovolní hasiči ze Sedlic zvou na 2. ročník Memoriálu Jiřího Tomandla - sraz historických vozidel, motocyklů a traktorů. Jiří Tomandl byl sedlický rodák, kterého celý jeho život provázela vůně motorů. Proháněl se na motokrosové dráze a poté se stal sběratelem historických vozidel a motocyklů, v Sedlicích provozoval několik let i muzeum veteránů, z nichž některé uvidíte i na srazu. Na sraz dorazí i klub Phantom Motorcycles ze Kdyně se stroji Harley-Davidson, vystoupí taneční skupina Dance group A&D Domažlice. Během dne zahraje Postřekovanka či DJ Pavel Soroka, na závěr večer vystoupí Revival Olympic Domažlice. Pro děti bude připraven skákací hrad, dětské hřiště a další.

Vycházka z Osvračína do Kolovče

Kdy: 15. června v 10.30

Kde: Zastávka Českých drah Domažlice-město

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Udělejte něco pro zdraví a poznejte hezká místa! Klub českých turistů pořádá v sobotu sedmikilometrový výšlap Domažlickem. Sraz je pro všechny zájemce v půl jedenácté na domažlické vlakové zastávce. Odtud účastníci pojedou do Osvračína, kde vycházka startuje. Trasa dál povede přes Mimov, Květkovice až do Kolovče. Návrat autobusem ve 14.27 do Staňkova, odtud pak v 15.08 do Domažlic. A nezapomeňte jídlo a pití s sebou, doporučují organizátoři.