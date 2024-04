Prodloužený víkend přinese po celém Plzeňském kraji řadu akcí spjatých s Velikonocemi, i v tuto dobu ale bude možné se netradičně setkat s krampusáky, kteří zavítají na hrad Opálka na Klatovsku. Pro milovníky železnice bude připraven Velikonoční expres v podobě historického motorového vlaku z Plzně do Křimice, z koncertů bude možné zajít hned ve čtvrtek večer na oblíbenou Mňágu a Žďorp.

Velikonoce. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

PLZEŇSKO

Na Kozlu se chystá velikonoční jarmark

Kdy: neděle 31. března a pondělí 1. dubna od 10.00 do 18.00

Kde: zámek Kozel

Za kolik: zdarma včetně vstupu do parku

Proč přijít: O svátečním víkendu se opět chystá tradiční Velikonoční jarmark na zámku Kozel, který slibuje příjemný zážitek pro všechny věkové kategorie. Na této akci bude k vidění a ke koupi úchvatná nabídka ručně vyráběných výrobků, lahodné jídlo, připravena bude i spousta aktivit pro celou rodinu.

V Šeříkovce zahrají Mňága i Rammstein revival

Kdy: čtvrtek 28. a sobota 30. března od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: čtvrtek 480 korun v předprodeji, 550 korun na místě, sobota 420 korun v předprodeji, 500 korun na místě

Proč přijít: Do plzeňské Šeříkovky se ve čtvrtek večer vrací Mňága a Žďorp. Oblíbená kapela kromě starých dobrých pecek představí skladby z chystané desky, jako host ji doprovodí Gallileo. Sobotní večer pak potěší příznivce tvrdší muziky. Do kulturního domu na Slovanech totiž dorazí kapela RCZ – Rammstein Tribute Show, česká kapela hrající písně světoznámých německých Rammstein a zároveň napodobující jejich nezaměnitelnou světovou show. Předkapelou budou plzeňští Pumpkins, věrný revival německé heavymetalové legendy Helloween.

V Andělovi zazní hity od Queen

Kdy: čtvrtek 28. března od 20.30

Kde: Anděl Music Bar, Plzeň

Za kolik: 250 korun v předprodeji

Proč přijít: Na populární Pilsen Queen Tribute Band navazuje kapela Queens Of Bohemia, ve které působí tři její původní členové - Filip Nováček (zpěv), Martin Petrášek (basa) a Michal Rajtmajer (kytara) a také nově příchozí - Ondřej Muller (bicí) a Jakub Šmaus (klávesy). Nesmrtelné hity legendární rockové kapely Queen v jejím podání tentokrát zazní ve čtvrtek večer v plzeňském Anděl Music Baru v Bezručově ulici.

Po klasickém bigbítu přijde nářez

Kdy: sobota 30. března a neděle 31. března od 20.00

Kde: Klub Bílej medvěd, Plzeň

Za kolik: sobota 350 korun v předprodeji, neděle 250 korun na místě

Proč přijít: Sobotní večer si v klubu Bílej medvěd v Prokopově ulici v Plzni užijí příznivci klasického bigbítu. Zavzpomínat na staré časy si mohou s plzeňskou Odysseou, kterou doprovodí domažlická Eroze. V neděli je pak vystřídají modernější žánry, zahrají deathcorové kapely Mamonius, Crow to Crow a Search and Destroy.

Vozíčkáři sehrají první florbalový turnaj v Plzni

Kdy: sobota 30. března od 10.00 a neděle 31. března od 9.00

Kde: Hala TJ lokomotiva v PlzniZa kolik: neuvedeno

Proč přijít: Česká republika již mnohokrát pořádala mezinárodní turnaj v Powerchair Hockey (florbal na elektrických vozíkách), vůbec poprvé se tak ale stane mimo Prahu, a to v Plzni! Kromě českých týmů (Jaguars, New Cavaliers a Indians) se zúčastní také týny z itálie, Německa, Švýcarska a Belgie. Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek od 18.00 v DEPO2015, hrát se bude v sobotu od 10.00 do 17.00 a od 9.00 do 16.00 v hale TJ Lokomotiva, poté bude turnaj slavnostně zakončen od 19 hodin opět v DEPO2015.

Na trhy do Křimic pojede Velikonoční expres

Kdy: pátek 29. března od 12.00

Kde: Křimice

Za kolik: zpáteční jízdenka 100 a 70 korun

Proč přijít: Na zámku v Křimicích se v pátek od 13 do 17 hodin chystají staročeské trhy se živou hudbou a komentovanými prohlídkami interiérů zámku. Z Plzně se tam bude možné dopravit speciálním Velikonočním expresem v podobě historického motorového vozu 810.100. Z hlavního nádraží v Plzni pojede ve 12.10, 13.30, 15.10 a 16.30, program bude připravený i na nádraží v Křimicích, kde bude možné si prohlédnout minikolejiště v měřítku H0, výstavu železničních fotografií, venkovní modelovou železnici G, historické automobily či navštívit křimické muzeum.

V muzeu chystají Velikonoční dílny

Kdy: čtvrtek 28. března od 9.30 a 13.00

Kde: Muzeum v Blovicích

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Na Zelený čtvrtek můžete vyrazit na tradiční velikonoční dílny do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Součástí bude povídání o tom, jak slavily Velikonoce na Hradišti děti zámeckého zahradníka pana Nejdla s dětmi hraběcí rodiny Pálffy de Erdöd. Připomenete si zvyky a tradice, účastníci také vyrazí do zámeckého parku s řehtačkami a vyrobí si něco pro radost.

Pod Radyní se bude tvořit

Kdy: sobota 30. března od 13.00 do 16.00

Kde: Centrum služeb pro turisty, Radyně

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Zdobení velikonočních vajíček a výroba velikonočních dekorací jsou na programu velikonočního tvoření v Centru služeb pro turisty v podhradí Radyně. Příchozím budou zapůjčeny pomůcky i materiál na jejich výrobky.

Kouzelné Velikonoce obstará Bambulík

Kdy: sobota 30. března od 15.00

Kde: Město Touškov

Za kolik: 120 korun v předprodeji, 150 korun na místě

Proč přijít: Víte, co se stane, když si s velikonočním zajíčkem hrajete na schovávanou? Schová vám přece úplně vše, co jde. Klaun Bambulík na takovou schovávanou hrál a teď potřebuje zachránit Velikonoce! Dokáže uplést pomlázku, namalovat všechna vajíčka a nakonec najít toho malého zajíčka, který mu vše schoval? To se dozvíte v zábavném pořadu Bambulíkovo kouzelné Velikonoce, který naladí děti i dospělé do té správné sváteční nálady.

V kostele v Hlincích bude koncert

Kdy: neděle 31. března od 16.00

Kde: Dolany u Hlinců

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců ožije v neděli Velikonočním dvojkoncertem, při němž od 16 hodin vystoupí známí písničkáři Ivo Jahelka a Miroslav Paleček. Na koncert je do kostela zajištěn bezbariérový přístup, výtěžek ze vstupného bude použit na další kulturní akce a na obnovu a vybavení kostela.

U Kubátů zahraje Žákovec

Kdy: pondělí 1. dubna od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Sváteční pondělí si budou moci užít v Hospodě U Kubátů v Kramolíně u Nepomuka milovníci dechovky. OD 14 hodin jim k tanci a poslechu zahraje Václav Žákovec.

DOMAŽLICKO

Extra Band revival

Kdy: neděle 31. března od 20.30

Kde: KD Mrákov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Mekce chodského bigbítu, v KD Mrákov, zahájili v březnu 35. bigbítovou sezonu, v níž se můžete těšit na kapely všech žánrů. V neděli to bude Extra Band revival s hostem Radkem Zíkou.

Veselé Velikonoce

Kdy: sobota 30. března od 10.00

Kde: nádvoří před MKIS Poběžovice

Za kolik: zdarma jarmark, do kina 50 korun

Proč přijít: Na nádvoří před infocentrem v Poběžovicích bude probíhat tradiční velikonoční jarmark, společně si upletete pomlázku, nebude chybět tvoření pro děti, stezka v parku a od 18.00 promítání pro děti v kině v Poběžovicích. Svou účast na jarmarku přislíbil nejen Krmelec u Jarina, ale děti se mohou těšit také na úžasnou Mazlíčkárnu. Ta přinese i její tvořivou dílničku, bude možné si také zakoupit pamlsky pro králíčky a samozřejmě se s jejich králíčky pomazlit.

Velikonoční odpoledne

Kdy: sobota 30. března od 15.00

Kde: Kout na Šumavě, areál střelnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Velikonoční odpoledne připravili na sobotu i v Koutě na Šumavě. A co vás čeká? Tvořivá dílna, naučíte se plést pomlázky, projdete velikonoční stezku a budete si moct opéct buřtíky, které je ale třeba si donést. Akce se koná za každého počasí.

Velikonoční koncert Večer s Mozartem

Kdy: neděle 31. března od 18.00

Kde: kino Horšovský Týn

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Árie a duety z oper Wolfganga Amadea Mozarta se rozezní horšovskotýnským kinosálem. Jako sólisté se prosadí hned čtyři vynikající čeští pěvci. Zazpívají mezzosopranistka Barbora de Nunes-Cambraia, sopranistka Eva Charvátová-Bendová, tenorista Jakub Trnečka a barytonista Daniel Kfelíř. Klavírním doprovodem přispěje Martin Marek, korepetitor opery Divadla J. K. Tyla v Plzni.

KLATOVSKO

Velikonoční řehtání

Kdy: od čtvrtka 28. března do soboty 30. března

Kde: Velhartice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kulturní komise obce Velhartice zve všechny děti a dospělé na Velikonoční řehtání. Ve čtvrtek 28. března od 12 a 17 hod., v pátek 29. března v 9, 12, 15 a 17 hod., v sobotu v 9 hod. - dořehtání dle domluvy. Sraz vždy u kašny na náměstí ve Velharticích. Řehtačky všech tvarů a velikostí s sebou, a navrch dobrou náladu.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 30. března od 10.00

Kde: náměstí Nýrsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Velikonoční jarmark je připraven i na náměstí v Nýrsku. A program bude bohatý: stánky s rukodělnými výrobky, vystoupení divadelního spolku Šumaňásek, dětí z DDM Nýrsko, dětí ze ZUŠ Hanuše Steina Nýrsko, výtvarné dílničky a koncert skupiny Plzeňský MLS - Malý lidový soubor. Občerstvení je zajištěno.

Maškarní ples

Kdy: sobota 30. března od 14.00

Kde: kulturní dům Hartmanice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na dětský maškarní ples zve SDH v Hartmanicích. Připravené je odpoledne plné her, hudby a dárků. Za dětmi přijde i klaun a kouzelník, dospělí se mohou těšit na fakíra.

Krampusáci na hradě Opálka

Kdy: sobota 30. března od 14.00

Kde: hrad Opálka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nenechte si ujít focení s krampusáky na hradě Opálka. Přijede tam Krampus team Šumava. Na focení mohou děti přijet v jakémkoliv kostýmu, aby se mohly s krampusáky vyfotit, a tím jste v nich trochu uhasili strachy z těchto bájných bytostí. Vstup je zdarma a občerstvení zajištěno.

ROKYCANSKO

Velikonoce pro pejsky v Němčovicích

Kdy: neděle 31. března od 11.00 do 16.00

Kde: Němčovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Radost pejskům v Útulku Zdeňka Srstky v Němčovicích udělá v neděli od 11. hodin Velikonoční neděle pro opuštěné pejsky. Nejednu smutnou psí dušičku při ní potěší velikonoční pomlázka v podobě krmiva a podobně, možné bude si útulek prohlédnout či vyvenčit jeho obyvatele.

Na zámku ve Zbirohu bude jarmark

Kdy: sobota 30. března od 11.00

Kde: Zbiroh

Za kolik: vstup na jarmark zdarma

Proč přijít: Na Zámku Zbiroh se na sobotu chystá Velikonoční jarmark. Přinese ukázky řemeslné výroby i velikonočních zvyků a tradic, hry pro děti, v nabídce budou sváteční jarní pochoutky a také zelené velikonoční pivo. Mimo jarmark budou připraveny speciální prohlídky hradního nádvoří a věže.

V pátek se půjde za pokladem

Kdy: pátek 29. března od 13.00

Kde: Borek

Za kolik: 30 korun za dítě

Proč přijít: DDM Rokycany ve spolupráci s TJ Sokol Borek připravuje Velkopáteční cestu za pokladem. Vyrazit na ni bude možné mezi 13. a 14. hodinou od železničního mostu v Borku, po cestě vhodné i pro kočárky, dlouhé přibližně 6 kilometrů, budou účastníky doprovázet pověsti spojené se Žďárem, v lomu pak různé soutěže. Akce nabídne i možnost opékání, buřty je však nutné donést si vlastní. Rezervace míst není nutná.

TACHOVSKO

Komentované prohlídky jízdárny

Kdy: od pátku 29. března do pondělí 1. dubna

Kde: Jízdárna Světce

Za kolik: plné vstupné 230 korun

Proč přijít: Velikonoční komentované prohlídky jízdárny jsou připraveny pro jednotlivce a menší turistické skupiny. Začátky jsou vždy v 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 a 16.00. Vstupenky si můžete rezervovat v pokladně jízdárny nebo na mailu voltr@mkstc.cz.

Na Hradišťský vrch

Kdy: pátek 29. března od 13.30

Kde: sraz před Lázeňským hotelem Jirásek

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na vycházku na Hradišťský vrch jste zváni v Konstantinových Lázních na Velký pátek. Cesta vede přes lázeňský park k požární nádrži pod kostelem a dále po naučné stezce, jejíž nejvyšší bod se nachází ve výšce 631 m n. m. Lokalita hradiště na vrcholu je vyhlášena národní památkou. Seznámíte se s typickou flórou a faunou této ojedinělé lokality vyhlášené v roce 1990 přírodní rezervací i s historií pravěkého osídlení z pozdní doby bronzové. Tempo pěších vycházek je podřízeno individuálním fyzickým dispozicím účastníků. Průvodci se snaží vždy vyhovět případné potřebě odpočinku na trase.

Bílá vlčí stopa

Kdy: sobota 30. března od

Kde: sraz před MěÚ Černošín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Černošín zve na tradiční Velikonoční pochod „Bílou vlčí stopou“. Sraz je v 10 hodin před MěÚ v Černošíně. Trase vede po žluté značce na Dravice - Lhotu - Silniční domky. V půli cesty bude občerstvení s opékáním buřtů.