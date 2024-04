Hledáte tip, kam vyrazit o víkendu? Inspirujte se naším výběrem.

Tvrz v Bělé nad Radbuzou. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Slavnostní otevření Bělské tvrze

Kdy: 27. dubna od 17 hodin

Kde: tvrz v centru Bělé nad Radbuzou

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Bělá nad Radbuzou bude slavnostně otevírat zrekonstruovanou tvrz v centru města. K slavnostnímu zahájení bude hrát hudba, nebude chybět přestřižení pásky. Návštěvníci budou mít možnost projít si tvrz "od sklepa až po húru" či prohlédnout si fotografie z průběhu rekonstrukce i archeologického průzkumu tvrze. Bude připravené i drobné občerstvení.

Charitativní bazárek pro útulek Tlapky v naději

Kdy: 27. a 28. dubna od 10 do 14 hodin

Kde: Hotel Šumava, Horšovský Týn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chcete pomoci zvířátkům v útulku Tlapky v naději a ještě si za to něco odnést domů? Přidte o víkendu do hotelu Šumava na náměstí v Horšovském Týně, kde útulek pořádá charitativní bazárek. Na prodej budou například knihy, domácí potřeby, oblečení, dekorace, elektronika, ale také hračky a mnoho dalších věcí, které donesli dobrovolní dárci. Případné zbylé věci bude útulek doprodávat ještě v pondělí od 15 do 18:30 hodin.

Dětská diskotéka a Retro party

Kdy: 27. dubna od 15 hodin, resp. od 20 hodin

Kde: obecní sál Šitboř

Za kolik: 50Kč

Proč přijít: Potěšte své ratolesti a vezměte je na dětskou diskotéku, kde je čeká odpoledne plné hudby, her a spousty legrace. Na dětskou diskotéku bude od osmi hodin večer následovat Retro party ve stylu 90. let, kdy nebude chybět dobová reprodukovaná hudba. Obě akce pro vás v obecním sále Šitboř připravily MKIS Poběžovice a Osadní výbor Sitboř.

Koncert partnerských měst

Kdy: 27. dubna od 17 hodin

Kde: velký sál MKS Domažlice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Domažlice a Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha připravily na sobotu koncert, na kterém vystoupí mladí hudebníci z Domažlic a také partnerských měst Furth im Wald a Ludres.

Extra Band revival v Postřekově

Kdy: 27. dubna od 21 hodin

Kde: Kulturní dům Postřekov

Za kolik: 250Kč

Proč přijít: Milovníci hudby české kapely Extra Band si přijdou na své v sobotu večer v Postřekově. V místním kulturním domě od 21 hodin zahraje Extra Band revival.