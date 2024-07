Elán Kontraband veze hity do Domažlic

Kdy: Pátek 19. července, 20 hod

Kde: Zahrada pod Chodským hradem

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Domažlicích zahraje v pátek večer Elán Kontraband, velmi úspěšná revivalová skupina z Bratislavy složená z českých a slovenských profesionálních hudebníků. Ve dvouhodinovém programu zazní nejznámější hity legendární skupiny Elán.

Americké vozy se sjedou do Holýšova

Kdy: od čtvrtka 18. do neděle 21. července

Kde: Holýšov

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: V areálu festivalu Pekelný ostrov v Holýšově na Plzeňsku se koná 7. ročník akce Hollywood US cars, druhý největší sraz amerických automobilů v České Republice. Kromě stovek vozů, loni jich bylo 691, si návštěvníci užijí také řadu dalších aktivit, americké mariňáky, rodeo nebo cowboy show či soutěže. Děti do 15let mají vstup zdarma v doprovodu dospělé osoby. Vstupenky jsou celovíkendové. Více na www.hollywooduscars.com

Vladivojna La Chia ovládne Lomeček

Kdy: Sobota 20. července, 21.30

Kde: Areál Lomeček u Starého Klíčova

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V sobotu míří do Lomečku nepřehlédnutelná Vladivojna La Chia. Zpěvačka, textařka, hudební skladatelka a výtvarnice, jejíž muzika se pohybuje na pomezí alternativního popu, elektroniky, rocku i klasické hudby, vystoupí spolu s Evou Turnovou. I její umělecký záběr je široký - Turnová je baskytaristka, skladatelka, spisovatelka i překladatelka.

Horalka v neděli potěší milovníky dechovky

Kdy: Neděle 21. července, 18 hod

Kde: Zahrada pod Chodským hradem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dechová hudba Horalka patří k nejstarším kapelám svého druhu na Chodsku. Založena byla už roku 1973. Nyní hraje pod vedením Josefa Kubalíka. Zajímavostí je, že už 45 let vede masopustní průvod v Chodově a dokonce dvacetkrát hrála k tanci na babském bále v Postřekově.