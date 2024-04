O víkendu si můžete na Domažlicku užít například 2. ročník Mistrovství Chodska v pečení prasat, vítání jara, ale také divadelní představení.

Mistrovství Chodska v pečení prasat

Kdy: sobota 13. dubna od 10 do 19 hodin

Kde: sokoliště Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dáte si rádi čerstvě pečené vepřové? Zajímá vás, kdo umí pašíka nejlépe upéci? Zavítejte v sobotu na domažlické skokoliště, kde probíhá již druhý ročník Mistrovství Chodska v pečení prasat. Do soutěže je přihlášeno třináct týmů, jejichž pečené maso můžete i ochutnat - degustační poplatek je 300 korun za sekci. Součástí provoněného odpoledne bude kromě vystoupení kapel The Bowře, DOA a SWOR i zábava pro děti, kdy vystoupí Culinka. Programem dne provede návštěvníky moderátor David Petřík. ohledem na probíhající rekonstrukci v Benešově ulici bude areál přístupný zadním vchodem přes Hanův park.

Vítání jara v Poběžovicích

Kdy: sobota 13. dubna od 10:30 hodin

Kde: venkovní terasa u vinotéky, Slovanská 24, Poběžovice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V Poběžovicích přivítají o víkendu jaro. Pro příchozí bude u vinotéky připraven bohatý program a to jak pro děti, tak i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit na pečené prasátko a různé dobroty z domácí kuchyně vinotéky. Nebude chybět ani soutěž v pivním pětiboji. Programem bude všechny příchozí hudebně doprovázet DJ Malej Dyk.

Divadelní představení Ruprecht, hradní strašidlo

Kdy: sobota 13. dubna od 19.00

Kde: sokolovna Prapořiště

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: TJ Sokol Prapořiště zve širokou veřejnost na divadelní představení Ruprecht, hradní strašidlo. Komedii v režii Jana Kuťky nastudoval Divadelní spolek Máj.