Daniel Hůlka vystoupí s recitálem v Lomečku

Kdy: Pátek 12. července, 20.30

Kde: Areál Lomeček u Starého Klíčova

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Se svým recitálem míří do Lomečku operní a muzikálový zpěvák Daniel Hůlka. Publikum uslyší největší Hůlkovy hity a nezapomenutelné písně, které se rodily v průběhu interpretovy kariéry. Hůlka vystoupí společně se zpívajícími multiinstrumentalisty Veronikou Tölg Savincovou a Jiřím Březíkem.

Jubilejní neckyáda v Srbech

Kdy: Sobota 13. července, 13 hodin

Kde: Srby na Domažlicku

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Jubilejní 50. ročník tradičních závodů na řece se v sobotu uskuteční v Srbech. Ve 12 hodin začne registrace závodníků na Šmelci u splavu. Zúčastnit se může kdokoliv, podmínkou je vlastní plavidlo. Start je plánován na 13. hodinu. Organizátoři slibují i bohatý doprovodný program a občerstvení.

Zábavné odpoledne v Trhanově

Kdy: Sobota 13. července, 13.30

Kde: Zámek Trhanov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Sppolek Kočičáci Trhanov pořádá v sobotu na místním zámku zábavné odpoledne, které nabídne zajímavý program pro celé rodiny. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování na obličej, airbrush tetování i výtvarnou dílnu. Pobaví se i ti starší, na akci vystoupí Šerm divadlo Clatonia, zahraje legendární kapela DOA ROCK, organizátoři slibují i ohnivou show. Občerstvení je zajištěno.

Turisté pořádají výlet na Šumavu

Kdy: Sobota 13. července, 7 hod

Kde: Autobusové nádraží v Poděbradově ulici, Domažlice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na přibližně patnáctikilometrovou trasu Šumavou zve domažlický Klub českých turistů. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 7.05 hodin do zastávky Javorná - prodejna. Trasa vede přes Gerlův Dvůr, Keply, Kochánov, Radkovskou vyhlídku, mlýn Sterzmühle, Vysoký hřeben, Rovinu, Dobrou Vodu. Odtud autobusem do Prášil, zde přestup na autobus do Domažlic.