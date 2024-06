Domažlice budou patřit dětem

Kdy: Čtvrtek 27. června, 14 hodin

Kde: Letní kino Domažlice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Zábavné odpoledne plné soutěží a dalšího atraktivního programu čeká na všechny děti, které dorazí ve čtvrtek do domažlického letního kina. Návštěvníci si kromě jiného užijí skákací hrad, kolotoč, vystoupení klauna, nafukovací balonky i překvapení od sboru dobrovolných hasičů. Akci pořádají Městské kulturní středisko v Domažlicích, DDM DOMINO Domažlice, sdružení Pionýr, Diecézní charita Plzeň, HC klub Domažlice, TJ Sokol Domažlice, Hasiči Domažlice, CB klub Domažlice a Československá obec legionářská.

Turistická vycházka Blovickem

Kdy: Sobota 29. června, 6.30

Kde: Zastávka Českých drah Domažlice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Trasa dvanáctikilometrové vycházky vede malebnou krajinou Blovicka. Odjíždí se ze zastávky ČD Domažlice město v 6.30 do Blovic, s přestupem v Plzni. Trasa vede přes Blovice, Zdemyslice, Rohatou skálu, Blovice, Ždírec až do ždírecké ZOO, kde je tematický park s dřevěnými a kovovými sochami zvířat. Odtud návrat přes Plzeň do Domažlic.

Zazpívá David Kraus s kapelou Gipsy Brothers

Kdy: Sobota, 29. června, 20.30

Kde: Lomeček u Starého Klíčova

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Horký letní hudební zážitek čeká návštěvníky areálu Lomeček, kde v sobotu vystoupí talentovaný muzikant a příležitostný herec David Kraus se skupinou Gipsy Brothers. Kapela je sestavena z legend české romské hudební scény.

Zelená proměna železné opony

Kdy: Neděle 30. června, 16 hodin

Kde: Centrum Bavaria Bohemia Schönsee

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dvě nové výstavy - Evropský zelený pás a Les, lov, myslivost, které mapují život a přírodu v místech bývalé železné opony, začnou vernisáží v německém příhraničním městě Schönsee. Návštěvníci se dozvědí o proměně železné opony v krajinu výletů, odpočinku i myslivosti.