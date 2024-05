Přemýšlíte, kam na výlet? Inspirujte se našimi tipy.

Vernisáž výstavy fotografií Herberta Trappa v Pivovaru Domažlice. Na snímku zleva: Petr Martínek, Herbert Trapp a starosta Stanislav Antoš. | Foto: Pavel Zelenka

Výstava fotografií Herberta Trappa

Kdy: do 31. května, pondělí - pátek vždy od 8 do 16 hodin

Kde: Komunitní centrum - Pivovar Domažlice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V prvním patře pivovaru můžete až do konce května vidět výstavu fotografií Herberta Trappa s názvem Íčko tuto. Trapp vystavoval své fotografie mimo jiné i v Praze či Horšovském Týně, nyní je možné ocenit krásu detailů přírody i v Domažlicích. Na výstavě je možné vidět i fotografie hostujícího fotografa Petra Martínka.

Setkání traktorů v Brnířově

Kdy: 25. května od 10 hodin

Kde: Brnířov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jste milovníci traktorů či historie? V Brnířově na sobotu připravili už 12. setkání starých traktorů a veteránů. Od 10 hodin proběhne prezentace, o hodinu později pak výstava traktorů a staré zemědělské techniky. Na sraz by měly dorazit mimo jiné i traktory John Deere z roku 1938, Tatra z roku 1932 či Praga z roku 1929. Na 14. hodinu je připravena spanilá jízda. V Brnířově bude možné vidět také výstavu litých otvíráků na pivo.

Domažlický festival vína

Kdy: 25. května od 13 do 22 hodin

Kde: náměstí Míru, Domažlice

Za kolik: vstup zdarma, degustační sklenice za 120Kč

Proč přijít: Dobré víno, street food festival i živá hudba. To vše bude k dispozici v sobotu na náměstí Míru v Domažlicích. Čeká vás na 20 stánků s vínem z Čech i Moravy, ale i kulturní program, kterým provede moderátor Luděk Holý. Během dne zahraje Cimbálová muzika Kyjovsko, kapela Realita a na dne DJ Danda.

Po pašeráckých stezkách - jízda veteránů

Kdy: 25. května od 11:30 hodin

Kde: start v obci Rybníky, cíl v obci Třemešné

Za kolik: pro diváky zdarma, startovné dle pravidel pořádajících AMCV Český les 200 korun

Proč přijít: Veterány a historické motocykly vyrazí na spanilou jízdu v 11:30 z obce Rybníky. Jejich cílem je obec Třemešné, kam dorazí mezi třetí a čtvrtou hodinou. Od pěti hodin odpoledne je zde pak připraven doprovodný program, občerstvení a po vyhlášení zahraje Skavare a následovat bude večerní Disco oldies párty.

Den dětí na vodě i ve vzduchu

Kdy: 25. května od 13 do 17 hodin

Kde: areál školního statku a obora Horšov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Užijte si Den dětí v předstihu. V Horšovském Týně na děti v sobotu čeká skákací hrad, vzduchová pyramida, bazén s vodními válci a další atrakce. Předvedou se i letečtí modeláři, hasiči a od 15:30 bude k vidění loutková pohádka O námořníku Čepičkovi.

Za kriticky ohroženými druhy rostlin do Holýšova

Kdy: 25. května od 9 hodin

Kde: sraz před nádražní budovou v Holýšově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Cílem exkurze za kriticky ohroženými rostlinami, která startuje v sobotu v 9 hodin u nádraží v Holýšově, je bývalé vojenské cvičiště, které se nachází na jihovýchodním okraji Holýšova. Právě zde byly zaznamenány dva kriticky ohrožené druhy: ovsíček obecný (Aira caryophyllea) a jetel žíhaný (Trifolium striatum).

Fialová kam se podíváš

Kdy: 25. května od 9 hodin

Kde: sraz u louky na Staré Huti (49°26’6″N, 12°44’37″E)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: S fundovaným průvodem navštívíte přírodní památku Louka u Staré Huti, která na jaře hraje všemi barvami, hlavně fialově kvetoucím prstnatcem májovým.

Herecké hvězdy se utkají v Únějovicích

Kdy: divadelní představení v pátek od 21 hodin, exhibiční utkání v sobotu od 17:30 hodin

Kde: hřiště v Únějovicích

Za kolik: divadlo 300 Kč, děti do 17 let 200 Kč, exhibiční zápas 100 Kč, děti do 6 let zdarma, do 17 let 50 Kč, zápas + vstup na večerní zábavu 250 Kč

Proč přijít: Známý herec Roman Zach tradičně zavítá na fotbalové exhibiční utkání do Únějovic, kam přiveze i fotbalovou jedenáctku složenou z umělců. Mezi nimi je letos i Petr Lněnička, který zazářil v úspěšné sérii Metoda Markovič: Hojer, kde si zahrál legendárního vyšetřovatele Jiřího Markoviče. Přiznal, že kvůli roli musel výrazně přibrat. V jaké formě je teď, se můžete přesvědčit právě o víkendu. Zápas začne v sobotu v 17:30 hodin na zdejším hřišti, následovat bude hudební zábava. Už v pátek právě na hřišti Roman Zach s Evou Leimbergerovou představí divadelní představení Program na záchranu mužů. Začíná se ve 21 hodin.