Královny ožijí v nové premiéře Divadelního souboru Horšovský Týn

Za premiérou divadelní komedie s názvem Královny povede naše cesta 12. dubna do horšovskotýnského kinosálu. Od 19 hodin se v režii Hany Žákové převtělí Miloslava Baxová do role Zity, Božena Kocanová do postavy Johany a Sabina Štechová ztvární nejmladší Elišku.

Divadelní soubor Horšovský Týn uvádí novou inscenaci Královny. | Foto: MKZ Horšovský Týn