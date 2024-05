Nultý ročník festivalu Tátofest ovládne tuto sobotu Hlohovou na Domažlicku.

Lenka Dusilová. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Kdo zavítá v sobotu ve 12 hodin do Hlohové na Domažlicku, nebude se nudit. Právě v tu dobu zde totiž startuje nultý ročník Tátofestu. "Původně šlo o dárek k narozeninám pro tátu, jedno pódium, pár kapel. Ale pak se to začalo rozrůstat a vznikl festival," vysvětluje pozadí jedna z pořadatelek Tátofestu Adéla Maternová. S organizací ji pomáhají ještě Jan Vacík a Vít Šícha.

Na co se vlastně mohou návštěvníci těšit? "Celá akce začne programem pro rodiny s dětmi, aktivity pro nejmenší budou probíhat celé odpoledne," pokračuje Maternová. Během odpoledne se ale přidá i dospělácký program, kdy vystoupí celkem 15 kapel a užít si můžete i dvě kola slam poetry, program bude rozdělen na dvě místa mezi pergolu a stan. Mezi největší taháky festivalu patří Lenka Dusilová a také kapela Sticx, kteří vystoupí od 20:35, resp. 22:20 hodin. Samozřejmostí je na festivalu také občerstvení. "Budou se čepovat piva lokálních minipivovarů," láka Maternová.

Dvě spojené ruce. Nový památník připomíná u Folmavy 20 let vstupu do EU

Když se festival vydaří, pořadatelé by jej rádi zavedli jako tradici. "Pokud budou dobré ohlasy, chtěli bychom příští rok uspořádat oficiální první ročník festivalu, ten by byl už dvoudenní," vyslovila přání Maternová.

Vstupenky na festival byly již ve dvou vlnách předprodeje, nyní jsou ještě stále k sehnání za 600 korun, děti do 15 let mají v doprovodu rodiče vstup zdarma. Na festival je vypraven i speciální autobus. "Odjíždí v 9:15 z pražského Smíchova, v 10:45 bude na centrálním autobusovém nádraží v Plzni. Autobusem jedou i někteří vystupující, můžete se tak seznámit už cestou," informovala pořadatelka. Po skončení festivalu pojede autobus stejnou trasu zpět, na Smíchov by měl dorazit zhruba v dobu, kdy pojede první ranní metro. Festivalový autobus pojede i z Domažlic, kdy z autobusového nádraží vyráží v 11:40. I tento se po skončení festivalu vypraví zpět. Jízdenky do autobusů jsou možné v jednosměrné i obousměrné variantě. V sobotu bude jezdit také přípoj ze Staňkova, který vás doveze z vlaků, které se zde od Plzně a Domažlic potkávají kolem 13., 15. a 17. hodiny. Na místě je možné i stanovat, případné místo pro stan je započteno již v ceně vstupenky.