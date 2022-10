Málo bytů a parkovacích míst. To může rozhodnout volby v Domažlicích

Přestože výsledky budou známy až v sobotu odpoledne, je jasné, že Domažlice budou mít nového starostu. Ten současný, Zdeněk Novák, už nekandiduje. „Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Poprvé jsem to oznámil už před rokem. Je mi 70 let a už cítím, že je na čase z aktivní politiky odejít,“ řekl už dříve Deníku starosta s tím, že městu se jako zastupitel, radní, místostarosta a starosta věnoval šestnáct let. „Už jsem unavený, není za tím nic jiného. Kdyby mi bylo o 20 let méně, pokračoval bych dál, protože ta práce mě baví. Nicméně si myslím, že člověk by měl v nejlepším přestat,“ vysvětlil.

Více k volbám na Domažlicku najdete zde.

O domažlickou radnici usiluje celkem jedenáct politických uskupení. Do boje vyrazilo ANO 2011 s podporou nezávislých, Česká pirátská strana, ČSSD, Domažlice – náš domov, Domažlice pro všechny, KSČM, ODS, Sdružení pro město Domažlice, SPD a Vždy Domažlice – KDU-ČSL a nezávislí.

ANO 2011 nasadilo jako jedničku současného II. místostarostu Domažlic Radka Wiesnera, jako dvojku podnikatele Josefa Kříže. Lídrem Pirátů je nynější zastupitel a předseda dozorčí rady Domažlické nemocnice Viktor Krutina, druhý je hejtman Plzeňského kraje a domažlický zastupitel Rudolf Špoták. Jedničkou sociálních demokratů je Jitka Heřmanová, na druhé místo umístila ČSSD Zdeňka Heřmana.

V Bělé mohou volby rozhodnout větrníky, ale také oprava tvrze

Lídrem uskupení Domažlice – náš domov je hostinský Jaroslav Dolhý, dvojkou je doktorand ekonomie Libor Kůs. Nová strana Domažlice pro všechny, která existuje od letošního jara, vysílá do boje úředníka Waldemara Janečka, jako dvojku Jana Látku, exčlena ČSSD, bývalého poslance, někdejšího starostu Domažlic a současného zastupitele Plzeňského kraje. „Dali jsme dohromady partu lidí, jejichž společným zájmem jsou mladé rodiny a obyčejní lidé města, nikoliv ti vyvolení,“ uvedl již dříve za stranu Vladimír Müller s tím, že se lidé ze spolku domnívají, že se pro mladé lidi v Domažlicích staví málo bytů.

Přehled kandidátů na Domažlicku najdete zde.

Za KSČM jako jednička kandiduje důchodce Jan Pangrác, následuje ho učitel Václav Hruška. ODS schválila jako lídra Pavla Fasching-bauera, dvojkou je majitelka jazykové školy Lenka Bauerová. Sdružení pro město Domažlice nasadilo stavitele Miroslava Macha, jako dvojku hudebníka a učitele Kamila Jindřicha. Za SPD kandiduje technik Milan Obdržálek, na druhém místě je psovod a policista Bohumil Duchek. Strana Domažlice – KDU-ČSL a nezávislí si jako jedničku zvolili I. místostarostu Domažlic Stanislava Antoše, hned za ním je zubař a zastupitel Ivo Kadlec.