Do boje o radnici tam letos vyráží pět politických uskupení. Mandát bude obhajovat dlouholetý starosta Libor Picka, lídr kandidátky Hnutí STAN a KDU-ČSL. O místa v zastupitelstvu usiluje také KSČM, SPD, Pro naše občany nebo Sdružení nezávislých kandidátů Vize 2026. Obyvatelé Bělé budou do zastupitelstva 23. a 24. září vybírat celkem 15 členů.

Komentář: Větrníky, parkování nebo tvrz? Hlavně aby lidé byli spokojení

Starosta Libor Picka Deníku řekl, že dokončení opravy areálu bývalého statku, památkově chráněného objektu, je v současné době pro Bělou stěžejní. „Město jej koupilo před čtyřmi lety. Ze tří budov máme jednu opravenou a na rekonstrukci druhé máme připravené finance. Hotovo by mělo být do konce roku 2023,“ informoval starosta s tím, že objekt bude sloužit dennímu stacionáři, klubu pro matky s dětmi a také jako nízkoprahové zařízení pro děti a mezigenerační setkávání, stejně jako stodola, která je součástí areálu a město ji otevřelo v loňském roce. „Mezi lidmi si našla oblibu, vysoká účast na akcích tam pořádaných je toho důkazem,“ poznamenal starosta.

Obavy z pádu štítu

Miroslav Cingroš, dvojka kandidátky Vize 2026, uvedl, že při rozhovorech s občany zjistil, že jim vadí nezajištěný štít tvrze. Ozývají se také hlasy, že město odmítá vyhořelou část tvrze staticky zajistit. „Má velmi vysoký štít, který by se mohl zřítit. Tvrz, tedy její zbytek, je památkově chráněna a je ve vzdálenosti 250 metrů od radnice. Je to jediné místo, kudy se prochází a projíždí přes Bělou a v lidech to budí obavy,“ argumentoval Cingroš.

Tvrz opraví

Starosta ale upozornil, že na opravu tvrze bude vypsáno výběrové řízení a podepsaná smlouva s dodavatelem a tvrz bude opravena celkově včetně střechy.

Kompletní přehled kandidátů na Domažlicku najdete zde.

Mnozí obyvatelé Bělé si rovněž stěžují na malé množství parkovacích míst a na žalostný stav chodníků. „Špatná je situace na sídlišti za pivovarem. Město nějaká místa vybudovalo, ale ta jsou moc daleko. Nikomu se nechce chodit stovky metrů pěšky. O chodnících, které jsou místy v dezolátním stavu, ani nemluvím,“ reagovala na dotaz Deníku obyvatelka Bělé.

Libor Picka připomněl, že nedostatek parkovacích míst je spíše všeobecný problém. „Aut každoročně přibývá. Horší situace je na sídlišti za pivovarem, které bylo vybudováno už v 80. letech, tedy v době, kdy se s takovým počtem aut nepočítalo. Nicméně město vytvořilo několik provizorních míst pro parkování. Sídliště ale potřebuje celkovou revitalizaci a tento problém musíme vyřešit,“ zdůraznil Libor Picka.

ANKETA: Jste pro, aby u Bělé nad Radbuzou vyrostly větrné elektrárny?

K revitalizaci sídliště by se přiklonil i Miroslav Cingroš, který by, pokud Vize 2026 uspěje ve volbách, uspořádal o budoucnosti lokality debatu s lidmi. „Z jejich podnětů by pak vznikl projekt. Bylo by dobré, kdyby se tam postavil víceúčelový dům, kde by sídlili hasiči a záchranná služba. Ta je dodnes pouze v provizorních prostorách,“ uvedl příklad Cingroš.

Starosta Picka dodal, že aktuálně je zapotřebí pomáhat seniorům, kteří jsou ohroženi současnou krizí. „Na posledním zastupitelstvu jsme důchodcům, kteří mají penzi pod 15 tisíc korun měsíčně, žijí sami a jsou nemajetní, schválili sociální pomoc ve výši 5 000 korun. Město se o seniory stará, například jsme zkolaudovali deset bytů domova s pečovatelskou službou, máme tři pečovatelky, které mohou společně se sociální pracovnicí pomoci,“ popsal starosta.

Vše o volbách nad Domažlicku najdete zde.

Pětitisícový příspěvek ale Miroslav Cingroš zkritizoval, podle jeho slov to před volbami „zavání kupčením s hlasy“.

Diskuse o větrnících

V zimě se v Bělé hojně diskutovalo o výstavbě větrných elektráren v katastru města, které by měly stát mezi Černou Horou a Čečínem. Mnoho obyvatel se však stavělo proti. „K tomuto problému se bude muset vrátit nové zastupitelstvo a vyřešit ho jednou provždy,“ reagoval na dotaz Deníku starosta.

Vize 2026 se proti výstavbě větrníků jasně vymezila. „Zkazily by zdejší krajinný ráz, nehledě na to, že pro město z nich neplynou téměř žádné výhody. Od soukromého investora by Bělá dostala jen směšnou částku,“ zdůvodnil Cingroš.

Nalákat mladé

Podle něj je zásadním problémem v Bělé nepříznivá demografická situace. „Přibývá obyvatel v důchodu a mladí lidé odcházejí do velkých měst. To bychom chtěli změnit,“ oznámil s tím, že městu by pomohlo vytvoření vhodných podmínek pro mladé. „Chtěli bychom snížit cenu zasíťovaných stavebních pozemků, přilákat investory, díky kterým by zde přibyla pracovní místa,“ vyjmenoval kandidát.

Cingroš rovněž zmínil, že nová strana by chtěla dostat do zastupitelstva lidi, kteří se budou o život v Bělé opravdu zajímat a přinesou do něj něco nového.