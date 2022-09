Na náměstí, kterému dominuje známá Domažlická věž, najdou lidé veškeré služby, mohou se tam nejen najíst, ale také nakoupit od domácích potřeb až po knihy. To je v dnešní době, kdy ve větších městech vytěsňují malé krámky velké mezinárodní řetězce, až vzácné.

Nespornou výhodou je rovněž to, že v Domažlicích se nachází nemocnice a město leží jen několik kilometrů od hranic s Německem. Člověk by si řekl, že Domažlice jsou díky všemu jmenovanému ideálním místem k životu. Podle místních ale městu chybí dvě podstatné věci – byty a nové stavební parcely.

Málo bytů a parkovacích míst. To může rozhodnout volby v Domažlicích

Ve webové anketě se více než polovina hlasujících vyjádřila pro výstavbu nových nemovitostí developerem, pro tuto variantu se vyslovili také někteří kandidáti na starostu. Nyní je jasné, že problém s nedostatkem bytů bude muset nové vedení města řešit. Jinak Domažlicím, stejně jako některým dalším městům, hrozí stále častější odchody mladých lidí do míst, kde budou mít příznivější podmínky. A to by byla pro tak krásné město opravdu velká škoda.