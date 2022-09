Zajímá vás, kdo kandiduje ve vaší obci? Podívejte se ZDE

Hlas pro bydlení

Sedmapadesátiletá Jana žije v Domažlicích přes 40 let, svůj hlas chce dát té straně, která vyřeší špatnou situaci s bydlením a podmínkami pro mladé. „Stále slýcháme, že se město vylidňuje, mladí se stěhují nebo odcházejí za prací do Německa. Nikdo proto ale nic nedělá. Běžte se v šest večer v týdnu podívat na náměstí a uvidíte, že tam nepotkáte ani nohu. Jedna má dcera už se před lety odstěhovala do Bavorska, druhá loni do Prahy,“ řekla Deníku obyvatelka Domažlic. Podle ní je nezbytné, aby nové vedení radnice začalo pro mladé budovat zázemí.

O radnici v Domažlicích bojuje jedenáct stran

To ale podle Miroslava Macha, lídra kandidátky Sdružení pro město Domažlice a bývalého domažlického starosty, není úplně jednoduché, protože v Domažlicích a okolí není dostatek vhodných pozemků. „Navíc je důležité, aby se město stavbou nezadlužilo. Proto je podle mého názoru vhodné vyčkat například na vhodné dotační tituly nebo na podporu státu,“ uvedl lídr. V minulosti bylo podle něj město dohodnuté s developerem, který měl postavit 150 bytů a následně je lidem prodat. „Tento plán však zhatila ODS a Piráti, kteří proti tomu hlasovali,“ doplnil Mach.

Směna nebo odkup

Také současný místostarosta a jednička kandidátky Vždy Domažlice – KDU-ČSL,NK Stanislav Antoš potvrdil, že v Domažlicích je velká potíž najít pro výstavbu vhodné pozemky. „Město nemá téměř žádné. Řešením by byla směna nebo vykoupení pozemků. Existují oblasti, kde by se dalo s výstavbou pokračovat. Musely by se však odkoupit některé parcely, které nyní tyto pozemky protínají a výstavbě brání,“ popsal Antoš. Dodal, že by byl pro, aby domy či byty stavěl developer. „Nejsem samozřejmě zastánce konkrétního developera, myslím si ale, že soukromá společnost může pružněji reagovat na ceny a další záležitosti. Město je vázáno veřejnými soutěžemi, lhůtami,“ argumentoval.

Odchodu mladých zabrání nové byty

Podle Antoše by město mělo vyřešit hlavně problém s parkováním. „Byl bych pro postavit jeden větší parkovací dům v centru u autobusového nádraží a další malé na sídlištích,“ konstatoval.

Lidé do centra

Lídr ODS a současný zastupitel Pavel Faschingbauer by rovněž byl pro stavbu parkovacího domu u autobusového nádraží. „Vím, že současné vedení města na to dělalo studii, ta se ale zatím nikde neobjevila. Jsem však přesvědčený o tom, že tento projekt má smysl. Parkovací dům by odlehčil centru města,“ odůvodnil politik.

Občanští demokraté chtějí podle něj také změnit územní plán a v lokalitě Malý Škarmaň rozšířit plochu pro výstavbu domů.

Podle Faschingbauera je cílem strany také opravit fasádu radnice, která v současné době vypadá zanedbaně. „Chtěli bychom také řešit život ve městě tak, aby se nevylidňovalo centrum a nezavíraly se restaurace. Proto chceme více komunikovat a spolupracovat s místními živnostníky a podnikateli, aby se na rozvoji města podíleli,“ shrnul lídr ODS.