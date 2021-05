Deník připravil unikátní model, který počítá možné složení budoucí poslanecké sněmovny vzniklé po podzimních parlamentních volbách. A to na základě průzkumů čtyř renomovaných agentur.

Volební model Deníku, 20. května. | Foto: Deník

Pokud by se volby konaly nyní, vyhrála by je koalice Pirátů a STAN. V případě, že by se shodla na spolupráci s blokem Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), vznikla by vláda s pohodlnou většinou 114 hlasů. V opozici by v takovém případě skončilo hnutí ANO, jeho současný koaliční partner ČSSD by se do sněmovny těsně neprobojoval. To jsou hlavní zjištění unikátního volebního modelu Deníku.