Pravicová opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě (rozhovor se konal před ukončením čtvrteční mimořádné schůze sněmovny). Nemá k tomu spoustu důvodů?

Pokud to opozice chtěla udělat, měla tak učinit v polovině našeho mandátu. To by dávalo smysl.

Nedávalo, protože tehdy vaši vládu podporovali komunisté, takže měla většinu.

Tím pravicová opozice jen říká, že tehdy neměla nabito, nebo to prostě nechtěla udělat. Pak přišel covid, všichni zalezli a měli strach vykouknout, protože by museli převzít odpovědnost. Zbraně začínají vyndávat čtyři měsíce před volbami, kdy vědí, že se tím nic nevyřeší. Kdyby to ale nastalo, mohla by přijít úřednická vláda, což je samozřejmě špatně. My musíme vládnout, ne úřadovat.

Jak by mohla přijít úřednická vláda, když prezident Miloš Zeman v pondělí zopakoval, že nechá dovládnout Babišův tým v demisi?

Může to tak být, ale nemusí. Když někomu vyslovuji nedůvěru, musím počítat s tím, že přijde úřednická vláda. Ta by ovšem nastoupila v době, kdy musíme doočkovat populaci, nastavit sekvenování, najet na nový systém testování a připravit se na podzim. Musí se přijmout řada nepopulárních opatření, ale také úspěšně dokončit rozvolňování.

Proč by to nemohli dělat úředníci, kteří by to možná zvládli daleko lépe, protože by poslouchali odborníky?

Nezvládli, protože úředníci se bojí přijímat rozhodnutí, notabene když by tam byli jen tři čtyři měsíce. Já se jim ani nedivím. Není problém najít lidi, kteří říkají, jak by se to mělo dělat lépe, ale ty, kteří si pak sednou za stůl a rozhodnou, že to tak bude.

Jen připomínám, že za Fischerovy úřednické vlády se nastavila podpora solárních elektráren tak, že to daňové poplatníky vyšlo na víc než půl bilionu korun.

Je to přesně 572 miliard, ale zrovna to bych Fischerově vládě nevyčítal, protože o zásadní úpravě novely zákona rozhodla sněmovna, která vládu vyautovala. Platí, že dovládnout by měli lidé, kteří se nebojí rozhodovat, ne úředníci.

Teď se ovšem pohybujete mimo Ústavu ČR, protože ta pojem úřednická vláda vůbec nezná. Jen tu, kterou jmenuje prezident a vládne s důvěrou sněmovny, nebo bez ní v demisi.

Nejde o pravomoci, ale o odvahu vzít na sebe odpovědnost.

Změní se něco, kdybyste vládli v demisi?

Ptejte se na to opozice, která by měla vědět, co by následovalo. Pokud spoléhá na tuto variantu, tak jen dokazuje, že celé hlasování bylo pouhým marketingovým tahem. S velkou pompou vyráží s konví kropit zahradu, když slušně prší.

Minimálně veřejnosti sdělila, co podle nich děláte špatně, a že jste nejen de iure, ale i de facto vláda menšinová.

Tou jsme byli od počátku. Vždy jsme si byli vědomi, že KSČM může kdykoliv toleranční patent vypovědět. Posledních několik měsíců víme, že když potřebujeme schválit nějaký zákon, musíme hledat podporu i u jiných stran než jen u komunistů.

Opozice vám vyčítá hlavně nezvládnutí pandemie, především třicet tisíc jejích obětí. Dlouho jsme byli v ukazateli úmrtí nejhorší na světě. Muselo to dojít až k tomuto hrozivému číslu?

Je mi líto každého zemřelého člověka a soucítím s pozůstalými. V jisté fázi epidemie jsme možná byli nejhorší, ale v jisté době jsme také byli nejlepší. Sportovní terminologií řečeno: první třetinu jsme vyhráli, druhou prohráli a teď hrajeme třetí rozhodující. Vypadá to, že to není rozehrané špatně a může to dopadnout relativně dobře. Zúčtování s covidem, včetně ztrát na životech a ekonomického propadu, nelze dělat nyní. Až všude skončí všechny vlny, teprve pak se začnou sčítat společenské, ekonomické, zdravotní ztráty. Teprve pak se ukáže, jak kdo dopadl.

U nás by se to také mohlo popsat jako kruh od Adama Vojtěcha k Adamu Vojtěchovi. Výměny ministrů zdravotnictví logicky budí údiv, ne-li pohoršení. Ptám se tedy znovu, zda bylo tak těžké zvolit správnou strategii, aniž by se klopýtalo přes systém PES k současným balíčkům a několikrát se měnily hlavní hygieničky i vedení resortu?

PES byl jen jeden z nástrojů, k němuž nás mimochodem loni v září nutila opozice.

Měla pravdu, akorát se bohužel nikdy nedodržoval.

Ale dodržoval, jenže pak přišla britská mutace, která úplně změnila parametry řízení strategie boje s pandemií. S tím se trápily všechny země. Adam Vojtěch velmi dobře zvládl první třetinu, byl kvalitním ministrem zdravotnictví, bohužel byl totálně zdehonestován opozicí.

Hlavně premiérem, ne?

Premiér k němu měl spíš otcovský vztah. Šel proti němu tvrdě, ale nikdy ne záludně, mají spolu dlouhodobě dobrý vztah. Andrej Babiš si ho přivedl už na ministerstvo financí a vlastně ho stále trochu mentoroval.

Což by nevadilo, kdyby mu nezasahoval do odborné stránky vedení resortu.

To je právo každého premiéra.

Zajisté. Problém je, že zasahoval chybně. Mám na mysli zářijové nepatřičné rozvolnění.

Tomu ale předcházel srpen, kdy celá opozice vyzývala k rozvolnění, stačí si přečíst, co 21. srpna pronesl předseda ODS Fiala, totiž že opatření nosit roušky je zbytečné. A podívat se, co říkaly odborné týmy a celá řada lékařů. Tehdy to podcenila celá Evropa. Ale uznávám, že to nás neomlouvá.

Tím spíš měl být Adam Vojtěch neústupný a trvat na svém, respektive na doporučení epidemiologů.

Jenže kterých? Vždyť odborníci na to zdaleka neměli stejný názor a kdo měl lékařský titul, měl jiný pohled a radu.

To nerozporuji. Právě proto, že nás čekají možné další vlny nebo jiné epidemie, chci znát odpověď na otázku, zda existuje metoda, jak si vybrat tým odborníků, kterým bude ministr za každou cenu naslouchat?

Pak bychom se museli vydat německou cestou, kde existuje slovutný Kochův institut, který má obrovské jméno a prestiž. Vybudovat takový ústav trvá desítky let. U nás vznikla řada skupin, které se k tomu vyjadřovaly, a my jsme museli zvolit nějaký mainstream. Jednoduché to nebylo, protože jiný názor měl docent Maďar, jiný profesor Prymula nebo doktor Smejkal. Každý tvrdil něco jiného, média tím spektrem pohledů byla zahlcena a vláda se v tom musela zorientovat. Avšak nedělejme si iluzi, že se v Německu vůbec nedohadují, i oni mají před volbami a kombinace covidu s kampaní je to nejhorší spojení, jaké může být.

Kdo bude mít hlavní slovo při zvládání epidemie do voleb, možná do konce roku, než vznikne nová vláda?

Tady musím zmínit letošní březen, kdy došlo k zásadnímu obratu. Do Česka začaly proudit miliony dávek vakcín a v podnicích se zavedlo povinné testování. Dřív to udělat nešlo, protože antigenní samotesty nebyly na trhu. Díky tomu jsme nezavřeli průmysl. Teď jsme ve fázi, kdy je epidemická krize snad už pod kontrolou. Vyhráno ale není, takže i další fázi musí řídit vláda. Zapomeňme na to, že to budou dělat úředníci, poradci nebo epidemiologové. Hlavní slovo bude mít ministr Adam Vojtěch.

Od 1. června platí zákon o koncových vlastnících a Agrofert zveřejnil, že v jeho případě je příjemcem výhod Andrej Babiš. Může snad premiér nebýt ve střetu zájmů, když jako beneficient musí chtít, aby Agrofert co nejlépe prosperoval, získával dotace, zakázky, výhody?

Platilo by to, kdyby premiér mohl ovlivnit, kdo dotaci získá. Na to ale nemá žádný vliv. Stejně jako ho nemám já jako ministr resortu, který dotace poskytuje. Proces posuzování žádostí je zcela oddělen od politického rozhodování.

A proto právě vaše ministerstvo vyvolalo spor s Evropskou komisí, když přes zákaz proplatilo dotaci firmě Fatra ze skupiny Agrofert patřící do svěřenského Babišova fondu?

Je to jediná možná cesta, kterou jsme udělali po dohodě s Evropskou komisí. My jsme v patové situaci, protože na střet zájmů se jinak dívá Komise a jinak český zákon. Andrej Babiš postupoval podle tuzemské legislativy a převedl všechna svoje aktiva do svěřenských fondů. Teprve v roce 2018 Evropská komise přijala přísnější režim střetu zájmů a podle jejího auditního orgánu se v něm Babiš nachází. Mají se ministerstva chovat podle českého zákona, nebo závěrů Komise? To zjistíme teprve na základě verdiktu Soudního dvora EU, na který jsme se obrátili. Jeho stanovisko budeme plně respektovat. Zdůrazňuji ovšem, že až na tuto jednu dohodnutou testovací dotaci firmě Fatra ve výši 547 tisíc korun se žádné dotace Agrofertu neproplácejí.

Nevadí vám, že místo toho, abyste vysvětloval, jak pomůžete českému průmyslu a živnostníkům, musíte stále dokola odpovídat na otázky kolem premiérova střetu zájmů nebo kauzy Čapí hnízdo?

To k politice patří, novináři mají právo ptát se na cokoliv, mou úlohou je věci vysvětlovat. Celou dobu říkám, že se chováme korektně a podle principu, že nikdo nesmí být zvýhodněn, ale ani znevýhodněn.

Představte si, že se státní zástupce Jaroslav Šaroch ztotožní s policejními závěry a obžaluje Andreje Babiše. Mohl by v takovém případě vést ANO do voleb jako lídr a kandidát na premiéra?

Přesně tak se ptali novináři před dvěma roky, kdy policie navrhla obžalobu a státní zástupce Šaroch ji odmítl.

Ano, podle Městského státního zastupitelství v Praze poněkud nepochopitelně náhle změnil svůj právní názor.

Podstatný je výsledek. V kauze jde hlavně o to, zda tehdy byla farma Čapí hnízdo malou a střední firmou, nebo nebyla. Pokud si pamatuji, i tehdejší středočeský hejtman Petr Bendl z ODS potvrdil, že byla, tudíž nárok na dotaci měla.

Znovu. Kdyby šel Andrej Babiš k soudu, mohl by vést ANO do voleb?

Rozhodující je pravomocné rozhodnutí soudu. Jeho práci by na sebe neměl brát lidový tribunál, média ani opozice.

Pro politiky ovšem platí presumpce viny, jak se teď ukázalo i v kauze Dominika Feriho, který složil poslanecký mandát, vystoupil z TOP 09 a nebude kandidovat.

Rozdíl mezi těmi kauzami je gigantický. Kdyby Andrej Babiš nebyl v politice, pravděpodobně by se Čapí hnízdo vůbec neřešilo. Kdyby Dominik Feri nebyl v politice, zřejmě by dnes už byl odsouzený. V případu Čapího hnízda se nic neskrývalo, patnáct let se o tom vědělo a koneckonců celá částka, padesát milionů, se vrátila. Soudní projednávání nepovažuji za překážku pro politickou kariéru ani funkci premiéra. Zcela něco jiného by bylo, kdyby byl pan Babiš uznán vinným.

Není podivné, že spis bude posuzovat žalobce Šaroch ve chvíli, kdy klíčový detektiv Pavel Nevtípil odchází od policie a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který Šarochovi v roce 2019 vrátil kauzu k došetření, kvůli nátlaku ministryně spravedlnosti Marie Benešové končí 30. června?

Nejvyšší státní zástupce zažil sedm nebo osm ministrů a musel počítat s tím, že s někým bude komunikovat lépe, s někým hůře. Odchod tři měsíce před koncem volebního období „pod nátlakem“ nevypadá moc důvěryhodně. I kdyby něco takového bylo, mohl si počkat na novou vládu. Podle mě ten takzvaný nátlak nebyl důvod Zemanovy rezignace.

Co jím tedy bylo?

To nevím, ale kdybych byl v kůži Pavla Zemana a věděl bych, že ministryně spravedlnosti, s níž jsem to vydržel dva roky, za tři měsíce končí, tak bych stoprocentně ve funkci vydržel.

Koronakrize zasáhla statisíce podnikatelů, živnostníků, obchodníků. Jde o to, jak jim pomoci na nohy. Vláda jim na přímé pomoci vyplatila dvě stě miliard korun. Je to dost, aby se nenaplnila prognóza, že třetina z nich zkrachuje?

Celkem to bylo i s nepřímou podporou 330 miliard korun. Vyšlo to přibližně na jednu miliardu korun denně. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU jsme se tak zařadili do první třetiny nejštědřejších vlád. Zachránili jsme desetitisíce subjektů. Myslím, že drtivá většina firem to přežije a restartuje se. Samozřejmě v některých oborech bude větší úbytek firem, ale tomu nešlo zabránit. V pohostinství každý rok jedna z deseti restaurací skončí, to je přirozený proces. Předpokládám, že ani teď to nebude dramaticky jinak.

Covid zamával i s veřejnými financemi. Letošní schodek rozpočtu je plánován na pět set miliard, na příští rok ministryně Schillerová navrhuje 390 miliard. Chápu, že nelze koláč sníst i mít. Pokud se lijí do ekonomiky peníze, deficity porostou. Otázka zní, kam mají jít, aby to přineslo kýžený efekt?

V zásadě tam, kam jsme je v Národním plánu obnovy nasměrovali. Čeká nás obrovský proces dekarbonizace, tedy přechod na čistší paliva. To nás nemine, protože je to dáno cenou emisních povolenek. Dále je to nastartování nových technologií založených na digitalizaci a velká podpora výzkumu a vývoje. Pokud chceme být ekonomikou, kde se neklade důraz na obraty, ale na marže, jiná cesta není. Pomůže to ke zvyšování kvalifikace, růstu mezd a tím i příjmů státu, který vybere víc daní. Teď musíme nalít peníze do inovací, abychom za pět až deset let měli co nejvíc firem s vyšší přidanou hodnotou. Přesně tak k tomu přistoupily skandinávské země a před krizí jsme to s premiérem Babišem dělali i my, když jsme začali objíždět svět s vizí České republiky, země pro budoucnost.

Jde o to, aby to nezůstalo jen na papíře, jak naznačuje opozice. Zkusmo jsem si vytáhla seznam plánů, které vláda přijala a řídí se jimi. Jsou to například strategie vzdělávací politiky, romské integrace, regionálního rozvoje, digitální transformace, inovací, podpory malých a středních podniků, rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, zelená dohoda pro Evropu a tak dále.

Pokud na to poukazuje opozice, tak je to dobrý vtip. Víte, kolik strategií jsme zdědili po pravicové vládě? Sto třicet. Většina skončila v šuplících a nikdo se jimi nikdy neřídil. A rozdíl je také v tom, kdo je psal. Oni si najímali drahé agentury, zatímco inovační strategii jsem psal já se svými kolegy. Stálo to čistou nulu, oni za to platili desítky milionů.

Piráti kritizují i to, že věci nedotahujete. V katalogu digitalizovaných služeb tak například počítáte s tím, že ze 418 agend chcete převést do elektronické podoby jen 63 procent.

Piráti chtějí cokoliv, co se hne, zdigitalizovat, natřít nazeleno nebo zdanit. Uvědomme si, že je to v podstatě strana Zelených. Můj pohled je takový, že nejprve je nutné věci zjednodušit a teprve pak zdigitalizovat.

A zjednodušujete?

Pro podnikatele jednoznačně, zejména živnostníky. Vše na jednom místě, jednotná data účinnosti, moje daně, založení firmy na pár kliků… Ale platí to i o agendách. Na průmyslu a dopravě nejenom snižujeme počty lidí, ale také podřízených organizací. Propojujeme služby CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Dohromady dáváme i energetické subjekty. V Evropě jsme vnímáni jako vláda orientovaná na výsledky. Premiér řídí a hodnotí ministry na základě výsledků. Nemusíme se bavit o strategiích, ale o vykonané práci. Řekli jsme, že připravíme jádro, a je to hotové. Stejně jako transformace teplárenství. Zredukovali jsme dotace pro solární elektrárny. Zrekonstruovali jsme D1. Zavázali jsme se, že dáme víc peněz do investic. Přebíral jsem ministerstvo dopravy, když tam byl plán na 83 miliard, ale za první rok jsme proinvestovali 121 miliard, za druhý 127. První, kdo připravil vysokorychlostní tratě, byla naše vláda. To jsou vyčíslitelné výsledky.

Pravděpodobně povedete kandidátku ANO v Jihočeském kraji. Vyhraje vaše hnutí volby?

Ano.

Pokud se to stane, s kým budete vládnout, když jsou všichni proti Babišovi?

Po volbách je vše jinak než před nimi. Navíc já nejsem typický straník, rozhodující jsou pro mě konkrétní lidé. Zajímá mě, co je za nimi, jak komunikují, zda mají zájem a jsou schopni něco vytvořit.

Šlo by to i s trojkoalicí Spolu?

Myslíte dvojkoalici?

Koho z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jste vyloučil?

Je otázka, zda jim to do října vydrží. Můj odhad je, že po Feriho kauze do voleb v trojbloku nepůjdou. Vnímám to tak, že nevyzpytatelná TOP 09 nezapadá do konzervativního bloku ODS a KDU-ČSL, nic jim už navíc nepřináší. Osobně si myslím, že spolu nezůstanou. A pokud ano, po volbách se rozejdou.

Dovedete si představit, že byste se stal premiérem vy a Andrej Babiš se kvůli snazšímu sestavení vlády stáhl do pozadí?

Ne. Moje role je v hospodářské oblasti. Pokud bychom ve volbách uspěli, rád bych pokračoval v tom, co jsme na průmyslu a dopravě rozjeli.

Pokud hnutí ANO vyhraje a bude sestavovat vládu, tak jedině s premiérem Andrejem Babišem?

Andrej Babiš je zakladatel ANO, jasný lídr a podle mého názoru by měl být příštím premiérem.