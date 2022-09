Do pivovaru vyrazila volit i mladá žena, která se představila jako Hana. Ke komunálním volbám šla poprvé. "Prozradím jen, že budu volit stranu, která není v parlamentu. Myslím si, že do Domažlic by mohla přinést svěží vzduch," uvedla dvaadvacetiletá studentka. Myslí si, že je důležité, aby se Domažlice probudily k životu. "Během pár let se tu zavřelo mnoho restaurací, barů. Lidé odcházejí pracovat do Německa. Už to není to, co to bývalo před pár lety. A tohle si myslím, že by mohli moji favoriti změnit," okomentovala.

Vždy Domažlice - to je volba seniora Miroslava, který k volbám chodí pravidelně. "Jsem spokojený se současným místostarostou Antošem. Má můj hlas a já se za to nestydím," reagoval s úsměvem na dotaz Deníku muž.

Volby startují. Do boje v Domažlicích jde i nová strana

O domažlickou radnici usiluje celkem jedenáct politických uskupení. Do boje tedy vyrazilo ANO 2011 s podporou nezávislých, Česká pirátská strana, ČSSD, Domažlice - náš domov, Domažlice pro všechny, KSČM, ODS, Sdružení pro město Domažlice, SPD a Vždy Domažlice – KDU-ČSL a nezávislí. O funkci už se nebude ucházet nynější starosta Zdeněk Novák, který stál v čele města od roku 2018.