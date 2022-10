Jan Kůrka (79, SPD, trenér, olympionik)

Jan KůrkaZdroj: Archiv

1) V senátu v současné chvíli evidentně chybí převaha zdravého selského rozumu. Vzhledem k věku senátorů bych očekával vlastenecký přístup k řešení jak českých, tak i vnějších problémů, které hýbou světem. To se bohužel neděje! Moji navrhovatelé mě ujistili, že mám na to, abych dokázal obhájit to zdravé a ukázat na to falešné, co naši republiku a život občanů posouvá - ale bohužel směrem dolů. To jsem v minulosti mnohokrát dokázal, i za cenu nepříjemných následků pro moji sportovní kariéru.

2) Vzhledem k malé medializaci předpokládám umístění někde uprostřed pole kandidátů.