Nejvíce preferenčních hlasů, tedy 1039, získal lídr ANO Radek Wiesner. S výsledkem voleb je spokojený. „Je to úžasné a znamená to pro nás, že lidé ocenili naši práci za poslední čtyři roky. Myslím si, že pomohla jak kampaň, tak celorepubliková nálada,“ okomentoval Wiesner.

Miroslav Mach ze Sdružení pro Domažlice Deníku řekl, že strana očekávala, že získá o mandát navíc. „K úplnému vítězství nám chybělo asi jen procento a půl. Je však patrné, že i v Domažlicích se projevila celostátní politika. Potěšilo mě, že se do zastupitelstva nedostali komunisté. To je celkem příjemné zjištění,“ poznamenal. K výsledku jim podle něj napomohla dobře postavená vysvětlující kampaň.

O křeslo víc

Jeden mandát navíc oproti volbám v roce 2018 obdrželo uskupení Vždy Domažlice – KDU-ČSL a nezávislí. „Samozřejmě mám radost, že se nám podařilo posílit. Je to náš největší úspěch od revoluce,“ reagoval lídr strany Stanislav Antoš. Podle něj je otázkou, jak dopadne povolební vyjednávání, protože zastupitelstvo je poměrně roztříštěné. „Po sečtení hlasů jsme si s některými stranami telefonovali a popřáli jsme si hodně zdaru. Počítáme, že vítězové voleb spustí jednání, a proběhnou také neformální konzultace mezi jednotlivými zastupiteli,“ sdělil Antoš. Domnívá se, že jeho strana je čitelným politickým subjektem s dlouhou tradicí, což může debatám pomoci. „Jsme konzervativní strana a jsou nám blízcí ti, co mají podobné hodnoty a se kterými máme z města zkušenosti. Pak jsou strany, se kterými o koalici jednat nebudeme, a tou je třeba SPD,“ oznámil.

Lídři Radek Wiesner i Miroslav Mach připustili, že vyjednávání by mohla začít už dnes. „Jsme připraveni se se všemi setkat a jednat, nechceme nikoho vyřadit. Následující týden až čtrnáct dní by mohlo být jasno,“ uvedl Wiesner.

Mach dodal, že jeho strana chce debatovat se všemi kromě SPD. Nechtěl předjímat, zda bude Sdružení město pro Domažlice trvat na postu starosty nebo postačí funkce místostarosty. „Koalice bude minimálně třístranná. První varianta je nechat koalici na stávající úrovni, tedy ANO, my a KDU, což je pohodlná většina. Druhou variantou může být spojení naší strany, ODS a KDU. Třetí pak spojení ANO, ODS a s nimi Piráti nebo KDU. Hlavní ale je se v klidu domluvit,“ řekl bývalý starosta.

Energetická krize

Pokud by bylo ANO ve vedení města, chtěl by Radek Wiesner s kolegy okamžitě řešit situaci s energiemi. „Na tom už jsme samozřejmě pracovali i před volbami. V Domažlicích máme centrální zásobování tepla a řešíme energie v městských provozech a všech organizacích,“ nastínil. Jako místostarosta má Wiesner na starost provoz sportovních zařízení, tedy zimního stadionu a aquacentra. „To je záležitost, kterou nyní musíme neodkladně řešit. Dnes už totiž víme, že na investice nebude kvůli krizi takový prostor jako v předchozích letech. To se samozřejmě projeví v rozpočtu nejen u nás, ale také v ostatních městech napříč republikou,“ informoval.

Taktéž Miroslav Mach sdělil, že by po nástupu do vedení města chtěl okamžitě řešit problém s energiemi. „Důležité je pomoci občanům a zajistit energie pro městské organizace,“ upozornil s tím, že je zapotřebí pokračovat s bytovou výstavbou. „Máme zde připravený developerský projekt, který neprošel minulým zastupitelstvem. Poté je přichystaná výstavba městských bytů, kde ale hraje velkou roli otázka financování, což ale není v dnešní době vůbec jednoduché,“ připustil lídr Sdružení pro Domažlice.

Dokončit projekty

Podle Stanislava Antoše je prioritou dokončit projekty, které vedení města započalo v minulém období. „V tom-hle případě se v podstatě nastupuje do jedoucího vlaku. Zde je rozhodující, na čem se vládnoucí strany dohodnou a které projekty již připravené, ale nezahájené rozjedou,“ vyjádřil se Antoš.

Přestupní uzel

Upozornil ale, že je důležité pracovat také na nových projektech, jakým je například stavba přestupních uzlů. „To je velmi důležité, ale zároveň je to věc, která je během na dlouhou trať. Myslím si ale, že je zapotřebí s tím začít stejně jako s opravou radnice. Ta není v dobrém technickém stavu a nastal čas s tím konečně něco udělat,“ uzavřel Stanislav Antoš.