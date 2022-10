Výsledky voleb Jana Bozděcha mile překvapily. „Může to znít jako otřepaná fráze, ale opravdu jsem takhle dobrý výsledek nečekal. Myslel jsem, že to bude těsnější a počty mandátů vyrovnané,“ reagoval na dotaz Deníku Bozděch.

Dobrý výsledek ve volbách si starosta vysvětluje tím, že uplynulé volební období vedení městysu hodně komunikovalo s občany. „Jak přes náš zpravodaj, tak například přes sociální sítě, aby lidé měli ke všemu dostatek informací. To se ukázalo jako dobrá cesta. Neznamená to ale, že usneme na vavřínech. Stále je co zlepšovat a na další volební období máme mnoho práce,“ sdělil Jan Bozděch.

Prioritami budou podle něj v následujících čtyřech letech rozvoj obce, péče o lesy, péče o majetek městyse, vybudování nové silnice od obchodu na bytovky, rekonstrukce základní školy a sportoviště či zlepšení a rozšíření stravovacích služeb jak pro místní tak pro turisty. „Myslím si, že na těchto tématech se s kolegy zastupiteli určitě shodneme,“ poznamenal.

