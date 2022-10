Libor Picka, který stojí v čele Bělé od roku 1994, Deníku řekl, že jeho kandidátka prokázala, že byla postavena dobře. „Ukázalo se samozřejmě, že i opozice nezaspala. Možná je to trend, možná kontrola. Uvidíme, jak se budeme domlouvat,“ okomentoval Picka s tím, že očekává vyjednávání s opozicí. „Pokaždé jsme vyjednávali s nezávislými občany, kteří s námi byli v koalici. Také KSČM s námi byla v koalici. Ty oslovím a domluvíme se, jakým způsobem budeme fungovat,“ sdělil.

Dodal, že se nebrání ani spolupráci s SPD a Vizí 2026, kteří se však v předvolební kampani ostře vymezovali proti fungování města. „Jednání však musí být konstruktivní,“ poznamenal Libor Picka.

Oprava tvrze za téměř sto milionů

Vítězové voleb chtějí ihned řešit opravu tvrze, kterou město zakoupilo před pěti lety. Část areálu už je opravená, další se rekonstrukce by tak nyní měla pokračovat. „Je to největší úkol, který nyní před námi je. Musíme tu budovu zabezpečit. Peníze máme připravené. Je to obrovská investice kolem 90 milionů korun,“ připomněl.

Volební účast v Bělé byla 48,58 procent. Voliči odevzdali 8 930 platných hlasů.

