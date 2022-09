Nejvíce preferenčních hlasů, tedy 1039, získal lídr ANO Radek Wiesner, dosavadní místostarosta Domažlic. S výsledkem voleb je spokojený. "Je to úžasné a znamená to pro nás, že lidé ocenili naši práci za poslední čtyři roky. Myslím si, že pomohla jak kampaň, tak celorepubliková nálada," okomentoval Wiesner s tím, že v pondělí by se zvolení zastupitelé za ANO chtěli setkat s ostatními subjekty a začít vyjednávat. "Jsme připraveni jednat se všemi," dodal Wiesner.

Miroslav Mach ze Sdružení pro Domažlice Deníku řekl, že strana očekávala, že získá o mandát navíc. Potěšilo ho však, že se do zastupitelstva nedostali komunisté. "Chceme vyjednávat se všemi stranami kromě SPD," poznamenal Mach. Po nástupu do zastupitelstva chce Sdružení pro Domažlice ihned začít řešit palčivou situaci kolem energií.

Wiesner i Mach připustili, že vyjednávání začnou na začátku týdne.

ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání