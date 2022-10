Post starosty by měl získat lídr ANO Radek Wiesner, současný místostarosta, který se svými spolustraníky ve volbách obdržel celkem pět mandátů. „Místostarostou bude Pavel Fasching᠆bauer z ODS a druhým místostarostou se stane Viktor Krutina z Pirátů,“ informoval Wiesner s tím, že budoucí koalice bude ještě dojednávat konkrétní programové prohlášení a další personální záležitosti.

Podle Wiesnera jednalo ANO a nezávislí se všemi stranami, na základě společných bodů v programu se však rozhodli pro spolupráci s výše uvedenými stranami. „Jsme malé město a víme, co nás trápí. Shodli jsme se na tom, že největším problémem budou energie a udržení všech provozů,“ řekl Wiesner.

Podle informací Deníku měla o neoficiální podpoře budoucí koalice jednat také s SPD. „Ta by měla v zastupitelstvu hrát roli tzv. šedé eminence. Vše už bylo stejně dopředu domluvené,“ uvedl zdroj. To však Radek Wiesner odmítl. „Se zástupci SPD jsem jednal telefonicky a žádnou dohodu jsem s nimi neuzavíral,“ argumentoval.

Lídr strany Sdružení pro město Domažlice Miroslav Mach sdělil, že výsledek jednání pro ně není radostný. Původně totiž počítal s tím, že se dohodnou s KDU-ČSL a občanskými demokraty. V tomto případě by získali jedenáct hlasů. „Nedá se nic dělat. ODS se nám nepodařilo přemluvit i přesto, že jsme jim chtěli s jejich požadavky vyjít vstříc,“ konstatoval Mach, který byl do roku 2018 dvanáct let domažlickým starostou.

„Zřejmě se obávali toho, že bych byl starostou, to ale nikdy nebylo ve hře,“ uvedl.

Podle něj byla na stole také varianta, že se přidají k ODS, která se spojí s KDU-ČSL a získají tak celkově jedenáct mandátů. „Z pozice vítěze jsme jim v tomto případě nabídli, že si necháme post starosty a každý z nich místostarostu. Aby byly síly vyrovnané. ODS to ale odmítla,“ dodal Mach.