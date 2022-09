Kompletní přehled kandidátů na Domažlicku najdete zde.

Karolína Krbová na facebooku napsala, že by se chtěla omluvit všem, kterých se zveřejněním předvolebního plakátu dotkla. „Šlo o mou soukromou aktivitu, vyvěsila jsem pouze dva tyto plakáty v podniku, kde pracuji a chtěla jsem formou nadsázky a vtipu upozornit na téma manželství pro všechny, které podporuji,“ uvedla s tím, že zvolila naprosto špatnou a vulgární formu, která mnohé lidi pohoršila či urazila. „Velice mě celá situace mrzí a omlouvám se za ni. Určitě se z mé strany nic podobného nebude opakovat. A děkuji lidem, co mě podrželi, když se na mne vše valilo, ať jsou to přátelé, sousedé nebo lidi, které jsem pobavila a nepochopili to špatně. Nečekala jsem to v takovém rozsahu,“ dodala.

