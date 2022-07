Zásobovací loď doručila šestnáctého července na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) nezvyklou zásilku. V sáčcích a v kontejneru podle magazínu Learning English vyslali vědci ze Spojených států kmenové buňky, které chtějí otestovat na oběžné dráze Země. Pokud by se jim podařilo najít způsob, jak v tomto prostředí vypěstovat miliardy buněk, mohlo by to znamenat velký posun v léčení některých nemocí.