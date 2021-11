Voda je základní ingrediencí pro život, proto její hledání v kapalném stavu na jiném vesmírném objektu, než je planeta Země, patří k těm nejvíce vzrušujícím činnostem současné astronomie. Nová analýza páru galaxií nyní ukázala, že voda se ve vesmíru vyskytovala již od jeho úsvitu, konkrétně že tu byla pouhých 780 milionů let po velkém třesku - v čase tvořícím pouhých pět procent současného vesmírného věku.

Umělecká představa emisí vody a uhlíku v galaxii SPT0311-58 | Foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Dagnello (NRAO)

Dvojice galaxií v té podobě, v jaké je mohou spatřit astronomové poté, co k nám jejich světlo putovalo 12,88 miliardy let, prochází procesem slučování do jedné velké galaxie známé pod souhrnným označením SPT0311-58. Ta patří mezi nejstarší známé galaxie ve vesmíru.