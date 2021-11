I když se program Artemis, připravovaný týmem pod vedením NASA, kvůli chybějícím financím opožďuje, nadále platí, že jeho strategickým záměrem je dopravit na Měsíc lidskou posádku s cílem vytvořit možnosti pro dlouhodobou přítomnost lidí na Měsíci - kde člověk naposledy stanul v roce 1972, tedy bezmála přes padesáti lety.

Návrat na Měsíc se o rok opozdí, NASA chybí peníze. O prvenství se porve s Čínou

Podle prvotních plánů se měli astronauti dostat na Měsíc již v roce 2024, nyní to vypadá, že to kvůli financím a soudním sporům bude nejdříve v roce 2025. Opětovným dosažením měsíčního povrchu však současná mise nekončí, nýbrž teprve začíná - NASA totiž plánuje v dlouhodobějším horizontu vytvořit na Měsíci astronautickou kolonii. Aby však astronauti na Měsíci přežili a mohli pracovat, budou potřebovat energii a na Měsíci není žádná elektrická síť.

NASA a ministerstvo energetiky vyhlásily soutěž

Za nejpraktičtější energetický zdroj považoval americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) po léta jaderné štěpení. Nyní oznámil, že podniká další krok k tomu, aby se jaderný reaktor na Měsíci stal realitou. "Klíčem k budoucímu vesmírnému průzkumu bude energetická hodnota," uvedl Jim Reuter z ředitelství vesmírných technologií NASA. Informuje o tom Science Alert.

Vesmírná agentura NASA začala ve spolupráci s americkým ministerstvem energetiky zkoumat možnosti povrchové štěpné energie. Obě organizace vyzvaly partnery z oblasti amerického průmyslu, aby jim předložili své návrhy a koncepty štěpných energetických systémů, které by mohly fungovat na měsíčním povrchu a budou během příštích deseti let dotaženy do té míry, aby mohly odstartovat na Měsíc a tam předvést svůj potenciál.

Měsíc má dost kyslíku na to, aby udržel naživu miliardy lidí po dobu tisíců let

Dostatek energie by měl lidem umožnit nejen trvalou přítomnost astronautů na Měsíci, ale v budoucnu možná dokonce jeho kolonizaci - což je vědecký cíl, k němuž program Artemis směřuje.

Výzkum štěpných energetických systémů na měsíčním povrchu by také mohl přispět k našemu hlubšímu poznání jaderných pohonných systémů, které by mohly jednoho dne umožnit vesmírným lodím s lidskou posádkou cestu k Marsu.

Hlásit se lze do konce února 2022

Výběr nejvhodnějších návrhů probíhá od nynějška do konce února 2022, vítězné projekty pak NASA i ministerstvo energetiky pomohou během 12 měsíců dotáhnout do co nejrealizovatelnější podoby. Pak bude následovat jejich další vyhodnocení a vývoj bude pokračovat dál až ke stavbě jednoho konečného systému štěpné energie, jenž by měl být nejlépe ještě v tomto desetiletí opravdu vyslán na Měsíc.

Tajemno za hranicemi naší soustavy: Vědce zaujaly planety s podivným složením

Tento reaktor by měl položit základ k výstavbě měsíční energetické sítě, jež vytvoří lidstvu na Měsíci operační základnu zcela nové úrovně. "Vytvoření spolehlivého, vysoce výkonného systému na Měsíci je zásadní krok v dalším lidském průzkumu vesmíru a dosáhnout jej je v našich silách," uvedl výkonný inženýr Sebastian Corbisiero, vedoucí projektu štěpení povrchové energie v národní laboratoři ředitelství vesmírných technologií v Idaho.