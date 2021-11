Začněme v roce 1996. Tehdy žádný Facebook nebyl, vrcholem komunikací na internetu pro většinu uživatelů byla diskusní fóra či posílání e-mailů. Byla to také doba, kdy televize zažívala největší slávu.

A právě tehdy v jedné epizodě publicistického pořadu 60 minut vystoupil nenápadný muž a začal popisovat, že tabákové firmy mají dlouhodobé výzkumy jasně ukazující, že kouření způsobuje řadu závažných chorob. A že tyto výzkumy tutlají a veškeré soudní pře s lidmi trpícími kvůli kouření se snaží řešit mimosoudní cestou.

Do té doby cigarety byly součástí životního stylu, byly na ně běžně reklamy na formulích 1, hrdě kouřil téměř každý filmový hrdina. Po odvysílání tohoto pořadu se nastartovala změna vedoucí až k dnešnímu stavu, kdy producent tabákových výrobků Philip Morris sám hlásí, že s tabákem do několika let vlastně úplně skoncuje.

Bojovat s nenávistí se nedaří

Proč začínáme takto obšírně? V pořadu 60 minut před pár dny vystoupila bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances Haugenová a začala vyprávět, co všechno největší a nejslavnější sociální síť ví sama o sobě, ale odmítá to zveřejnit. „Vždycky panovaly rozdíly mezi tím, co je dobré pro veřejnost a co je dobré pro Facebook. A Facebook vždy volil to, co je dobré pro jeho zájmy, tedy zejména zisk,“ uvedla Haugenová v pořadu.

Jádrem problému pak podle Haugenové, která později vystoupila také před americkými senátory, přitom je, že Facebook nedokáže efektivně bránit dezinformacím a také projevům nenávisti a výzvám k násilí, které jsou na stránce doslova na denním pořádku, a Facebook se stále snaží vytvářet dojem, že to není věc jeho, ale jen uživatelů.

Jedna interní studie, kterou Haugenová zveřejnila, ukazuje, že Facebook zasahuje jen u tří až pěti procent případů projevů nenávisti. A že některý obsah skutečně označí za násilný či podněcující k násilí, to se děje dokonce méně než v jednom procentu případů.

Vedení Facebooku o vystoupení Haugenové v televizi vědělo dopředu a snažilo se na ně předem připravit své zaměstnance. Šéf pro globální strategii Nick Clegg podle New York Times obeslal zaměstnance s informací, že vůči Facebooku budou v televizním pořadu vznesena nejrůznější obvinění.

„Je mi jasné, že někteří z vás, zejména ti žijící v USA, budou dostávat otázky o tom, co v pořadu zazní. Od přátel i rodiny. Proto vám posíláme data a informace pro dokreslení kontextu těch nejpalčivějších otázek,“ stojí v e-mailu od Nicka Clegga.

„Společnost zaměstnává více než 40 tisíc lidí pracujících na bezpečnosti a jen za rok 2020 odstranila více než pět miliard falešných účtů,“ uvedl Clegg s poukazem právě na nedostatečné výsledky boje s dezinformacemi a projevy nenávisti.

Instagram prohlubuje úzkosti

Ještě závažnější obvinění však šla na vrub sesterské sociální sítě Instagram, kde uživatelé sdílejí především fotky a krátká videa.

Již na konci září Facebook zrušil plány na uvedení „dětské verze“ této sociální sítě stojící zejména na fotografiích. Díky Haugenové se totiž na veřejnost dostala interní data o problémech, které Instagram může u dětí a mládeže způsobovat. Jde zejména o zhoršení psychických obtíží, kterými již děti trpěly, zejména úzkosti.

Facebook po zveřejnění výzkumu v deníku Wall Street Journal uvedl, že plány na dětský Instagram neruší, ale pozastavuje a plánuje další konzultace s psychology, rodiči a zákonodárci.

Podezřelý výpadek

Je zvláštní shodou náhod, že právě v den, kdy by „na Facebooku“ žily reakce na vystoupení Haugenové v pořadu 60 minut, všechny produkty této sociální sítě postihl největší výpadek v dějinách. Po zhruba šest hodin byly zcela mimo provoz Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp.

Obdobný výpadek přitom sociální síť založenou Markem Zuckerbergem postihl naposledy v roce 2008. Tehdy byl Facebook mimo provoz celý den, ale v této době měl jen necelou stovku milionu uživatelů.

Nyní má jen samotný Facebook více než 2,7 miliardy uživatelů, WhatsApp další dvě miliardy, Messenger více než 1,3 miliardy a Instagram další miliardu uživatelů. Ti všichni přišli o významnou možnost, jak komunikovat s okolním světem nebo získávat informace způsobem, na který byli doposud zvyklí.

Příliš mocní kluci z Kalifornie

Nejnovější události kolem Facebooku znovu ukázaly, že moc, kterou velké technologické společnosti v posledních dvou dekádách získaly, je příliš velká, aby stále unikala veškerému dohledu.

Že Facebook, byť nepřímo, může rozhodovat volby, bylo dokázáno nejpozději hlasováním o brexitu nebo při vítězství Donalda Trumpa. Že je, byť nepřímým, strůjcem zpopularizování nejrůznějších alternativních teorií a pravd, je dnes již také zřejmé. A že to může mít fatální dopady, se ukázalo nejpozději s pandemií covidu-19.

Lze samozřejmě nadále tvrdit, že to je daň za absolutní otevřenost a svobodu, kterou Facebook nabízí uživatelům. Přesto jde o poměrně pokrytecký přístup, protože například v potírání nahoty je Facebook velmi úspěšný.

Díky únikům různých informací se praktiky největší sociální sítě dostávají před americký Senát. Vůbec ne poprvé, ale vzhledem k tomu, že mezi argumenty budou i interní dokumenty Facebooku, bude zajímavé sledovat, co se z celé šlamastyky nakonec vyvrbí.

Zapomeňte na Facebook



Facebook sice po celém světě používají téměř tři miliardy lidí, ale ve skutečnosti je nejslavnější sociální síť již doménou spíše starších lidí nebo se jí daří na marginálních trzích, jako je třeba právě ten český.



Jinak však ve světě lidé používají úplně jiné sociální sítě a od Facebooku využívají spíše jiné služby, jako jsou Messenger, WhatsApp nebo Instagram. Ale i ten již má konkurenci a jeho sláva upadá. Které sociální sítě Facebooku aktuálně konkurují, ať už z nejrůznějších důvodů? Tady jsou ty nejvýznamnější.



VKontaktě

Další „lokální“ konkurent Facebooku, tentokrát pro Ruskou federaci. Sociální síť VKontaktě, nebo také VK, vznikla v roce 2006 a je uzpůsobena ruštině, ale zároveň je již dostupná v desítkách jazykových mutací, včetně češtiny. Podle serveru Alexa.com je to nejnavštěvovanější sociální síť v Rusku, v Bělorusku, Moldavsku a Kazachstánu. Je to také druhá nejnavštěvovanější stránka v Rusku a dvacátá druhá nejnavštěvovanější stránka celosvětově.



TikTok

Hlavní konkurent sítě Instagram, který v posledních měsících patří k nejstahovanějším mobilním aplikacím světa. Jde o čistě vizuální sociální síť, na niž mohou uživatelé nahrávat krátká videa. Zprvu zejména videa, na kterých někdo tančí, ale v současnosti již vzniká široká škála nejrůznějších typů videí přímo pro TikTok.



Mimochodem, v Česku například jeden profil zachycuje život holubího muže. Tedy muže, který se „identifikuje jako holub“. Co takový člověk dělá? Dorazil například i na karlovarský festival, kde se stal jednou z celebrit. TikTok si oblíbili zejména mladí a uvidíme, jak širokou podporu si získá. Naopak starší sociální síť zaměřená na videa, Snapchat, je v současnosti spíše na ústupu.



Reddit

Mírně archaicky působící, ale o to nověji fungující sociální síť. Reddit je vlastně soustavou diskusních fór o všem možném. To však není úplně přesné, Reddit je kombinací obsahové webové stránky, diskusním fórem, na němž uživatelé tvoří obsah, tím se zároveň stává sociální sítí, kde uživatelé mohou využívat obsah dalších uživatelů, hodnotit jej, různě řadit… Vlastně si vytvářet zcela vlastní rozcestník pro další brouzdání webem.



Reddit vznikl v roce 2005 s cílem stát se domácí stránkou (home pageí) celého internetu. Zatím pro půl miliardy uživatelů internetu se tím skutečně stal.



WeChat

Hlavní konkurent Facebooku v Číně. V roce 2011 ji spustil tamní technologický gigant Tencent a postupně se WeChat stal takzvanou superaplikací, protože uživatelům nabízí nepřeberné množství služeb – od komunikace s přáteli přes nakupování po finanční služby. Doslova si vysloužila označení „Aplikace pro všechno“. Aktivně ji využívá více než miliarda lidí, samozřejmě převážně Číňanů.



Signal

Zvláště v posledních měsících se na výsluní dostává také komunikátor Signal, který nabízí totéž, co WhatsApp či Messenger od Facebooku. Často se k němu uchylují uživatelé, kteří mají problémy s novými pravidly na WhatsAppu nebo je vystrašil výpadek služeb Facebooku, který se právě jím vlastněných komunikátorů dotkl, a oni v tu ránu přišli o možnost komunikovat s rodinou, přáteli či kolegy. V současnosti má desítky milionů uživatelů.