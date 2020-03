Adresa: Kozinova 292, 344 22 Domažlice

Telefon: 379 710 310, 379 710 112

E-mail: info@domazlice.nemocnicepk.cz

Web: www.domazlice.nemocnicepk.cz

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Ordinační doba pohotovosti:

pondělí až pátek 15:30 - 7:00

sobota, neděle a svátky nepřetržitě

Telefon: +420 379 710 224

Kde ji najdete: v lůžkové části dětského odd. v 1. podlaží

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Ordinační doba pohotovosti:

pondělí až pátek 15:30 - 7:00

sobota, neděle a svátky nepřetržitě

Telefon: +420 379 710 323 (víkendy a svátky od 8 do 20 h), +420 379 710 294 (ostatní termíny)

Kde ji najdete:

víkendy a svátky od 8 do 20 h - nachází se vpravo za hlavním vchodem do nemocnice (3. podlaží) v hlavním ambulantním traktu

ostatní termíny - působí v ošetřovnách lůžkových stanic interního oddělení úplně vlevo za hlavním vchodem do nemocnice (3. podlaží)

Chirurgická pohotovost

Ordinační doba pohotovosti:

nepřetržitý provoz

Telefon: + 420 379 710 332

Kde ji najdete: vpravo za hlavním vchodem do nemocnice (3. podlaží) v hlavním ambulantním traktu.