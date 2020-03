- Číslo na krajskou hygienu: Domažlice: Po-Pá 7-15 hodin: 379 723 421; po pracovní době, víkendy, svátky: 724 090 060, 736 483 572

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Knihovna Kdyně, zrušené všechny kulturní akce, provoz knihovny zatím bez omezení

- Knihovna v Bělé nad Radbuzou, uzavřena do odvolání

- S platností od čtvrtka 12. března 2020 až do odvolání ruší MKS v Domažlicích všechny své akce. Informace o vrácení vstupného nebo přesunutí termínů sledujte na stránkách www.idomazlice.cz

- Dům dějin Holýšovska

- Městské kulturní středisko v Domažlicích

Společenské:

- Vzhledem k limitu 30 osob na akci informovalo Město Kdyně na svých webových stránkách zákaz svateb v případě, že svatebčanů bude víc než 30. “S ohledem na včerejší vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je třeba co nejdříve upozornit snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky,” zveřejnila v dokumentu na webu města Kdyně Margita Malá z oddělení matriční a organizační správy Ministerstvo vnitra.

Sportovní:

- Plavecký bazén v Domažlicích, až do odvolání zavřený

- Zimní stadion v Domažlicích ruší páteční volné bruslení. Konec sezony je vyhlášen už na pondělí 16. března.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

K uzavření mateřské školy přistoupili v Holýšově. Od pondělí 16. března bude její provoz až do odvolání přerušen. Ve čtvrtek 12. března a v pátek 13. března se provoz mateřinky omezí v obou budovách. I tak ředitelka mateřské školy v Holýšově Daniela Leváková v upozornění prosí rodiče, aby děti do školky pokud možno rodiče nedávali, jestliže se o ně mohou postarat sami či si mohou zajistit hlídání. “I tak budou obě budovy připraveny děti ve dnech omezeného provozu přijmout,” uvedla Leváková v upozornění, které je umístěno na webu školky i sociálních sítích.

Školka nefunguje ani v Prapořištích, jinak bude provoz v kdyňských školkách zachován. V provozu tak bude školka v Dělnické ulici i Markově včetně odloučeného pracoviště v Hluboké.

Uzavírku hlásí i školka v Mrákově. Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem oznámila veřejnosti uzavření školky od 11. března do odvolání, a to z technických důvodů a velké nemocnosti dětí, zaměstnanců MŠ a uzavření základní školy.



Provoz školky budeme obnoven po odvolání uzavření základní školy.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

JAK DODRŽOVAT HYGIENU