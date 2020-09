Start: Blatno

Cíl: Podbořany

Délka: 40 km

Obtížnost: lehká

Doporučené kolo: trekové, horské

Trasa začíná před nádražím v Blatně a dáme se po červené k rozcestí značených cest, odtud pak po červené směrem na Petrohrad. Přejedeme hned dvě železniční tratě a u obnovené sochy sv. Jana Nepomuckého odbočuje doleva úzká silnička. Dáme se po ní a dojedeme do Stebna. Na návsi se dáme doprava a šlapeme krátkým stoupáním opět po červené turistické značce směr Petrohrad. Téměř na vrcholu stoupání je vlevo krásný smírčí kříž. Po chvíli už dojedeme k památnému dubu, jehož stáří se odhaduje na 800 až 900 let. Tady červená odbočuje na kopec se zříceninou hradu. Výstup je spojený s trochou nepohodlí, ale průměrně zdatný cyklista si nahoru bicykl rád vytlačí a bude odměněn kruhovým rozhledem. Dolů můžeme stejnou cestou nebo pokračujeme po červené k hájovně a dál k zámku. Odtud pojedeme po silnici přes Černčice do Kryr. Nad městečkem stával hrad, na jeho místě pak místní obyvatelé vystavěli v roce 1905 Schillerovu věž. Krásná cihlová stavba s rozhledem stojí za návštěvu, zdatní jedinci na kopec vyjedou od kostela doleva Kostelní ulicí, my, normální, budeme chvílemi možná tlačit.

Zdroj: Jiří HOLOMEL

Z Kryr pak pokračujeme po zelené turistické značce polní cestou do Podbořan. Tady se napojíme na cyklotrasu 3080, která nás po zpevněné cestě podél potoka odvede z poměrně rušných podbořanských ulic. Po 2 km přejedeme frekventovanou silnici a pak už se můžeme kochat krásnou lesní cestou až k odbočce na Rubín. Nahoru lze s trochou úsilí vyjet, při mé poslední návštěvě se cesta nahoru ještě vylepšovala. Rubín bývalo pravěké hradiště, před několika lety byl vrchol zbaven křoví a postavena dřevěná věž, z které je zajímavý pohled na Doupovské a Krušné hory. Při vhodném počasí je vidět i České středohoří. Stejnou cestou se vrátíme zpět na trasu a zanedlouho jsme u mostu v místě bývalé vsi Dolánky. Vesnička zanikla a zůstala po ní pouze kaple a barokní brána kdysi největšího statku. Jedeme dál po silnici přes Kaštice, Vysoké Třebušice až do Krásného Dvora. Zdejší zámek a především zámecký park, je turisty hojně navštěvovaný. Pokud nemáte rádi zájezdy neukázněných „turistů“, zajeďte si sem koncem dubna nebo v říjnu, kdy budete v parku možná úplně sami. Dnes jsme tady ale za rozhlednou. Nazývá se Gotický templ a je nejstarší rozhlednou v Čechách. Byla postavena na nejvyšším místě parku v letech 1793-96, aby se Černínové mohli pěkně z výšky rozhlížet po svém panství. Přístupná je však pouze v sezóně.

Dál pokračujeme od zámku cyklotrasou 3080 až do Podbořan. V Hlubanech se ještě můžeme podívat na zachovalou tvrz s vodním příkopem. Cyklotrasa v Podbořanech nevede k nádraží, takže před viaduktem na začátku Podbořan odbočíme doprava po zelené turistické značce. Z Podbořan se pak vlakem vrátíme zpět do Blatna, případně až domů, pokud jsme ráno jeli z Plzně vlakem.

Petrohrad

Hrad Petersburg vybudoval po polovině 14. století Petr z Janovic a nazval jej po sobě. Byl sídlem rozsáhlého panství, patřícího postupně Gutštejnům a Kolovratům, kteří si po roce 1559 začali na úpatí hradního vrchu stavět zámek. Původně renesanční stavbu přestavěli barokně Černínové z Chudenic, dnes je opravený a slouží jako psychiatrická léčebna. Kolem se rozkládá cenný park se spoustou zajímavých dřevin a soch. Zřícenina hradu s barokní kaplí poskytuje hezký rozhled. Podél cesty k hájovně byla v loňském roce umístěna naučná stezka českých světců. Pod obcí u rybníka chátrají budovy bývalého pivovaru, který navrhl slavný architekt Josef Zítek.

Užitečné informace

Občerstvení na trase: Blatno, Kryry, Podbořany

Servis: Podbořany

Odkazy:

www.podboransko.cz

www.zamek-krasnydvur.cz

www.plzenskonakole.cz

Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/47bf266979/

Doporučené mapy: 123 Doupovské hory, Shocart 1:60 000

Jiří HOLOMEL (text&foto)