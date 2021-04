Zvláště rodiny s dětmi si užijí naučnou stezku, která začíná v lese za Kvíčovicemi. Stezka je dlouhá dva kilometry a její návštěvníky čekají tři zastavení.

Z naučné stezky u Kvíčovic. | Foto: MAS Radbuza

To první je zaměřené na vodu. Ze studánky tady přečerpáte vodu do malé nádržky, odkud ji spustíte do korýtek, u toho se roztočí mlýnské kolo, voda teče do různých trubiček. Děti se tady opravdu vyřádí. Další zastavení patří vzduchu, například tady můžete roztočit malou turbínu.